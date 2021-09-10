Группа Tvorchi выпустила новый альбом - Road

Tvorchi / пресс-служба

Победители музыкальной премии Yuna-2020 в номинациях группа года и альбом года Tvorchi презентовали лонгплей, над которым работали последний год. Альбом Road состоит из 9 песен, рассчитанных для прослушивания во время поездки.

Ребята не перестают экспериментировать: звучание новой пластинки в корне отличается от предыдущей. Все синты музыкальный продюсер и участник дуэта Андрей Гуцуляк синтезировал самостоятельно, а в треках зашифровал звуки улиц и природы, которые записал во время гастролей в разных городах Украины. В песне Іди сюда интегрирован звук одесского морского бриза, в Electrify - удары грома, а в Loco - шум деревьев, записанный после выступления в Карпатах.

Tvorchi - альбом Road / пресс-служба

Главное, к чему артисты призывают в новой пластинке - не жить от цели к цели, а проживать каждый день, наслаждаться своей дорогой.

"Мы живем во время достигаторства, успех стал главным условием для счастья каждого. Кажется, что заживешь, только когда достигнешь чего-то значительного. А жизнь проходит каждый день. Мы хотим, чтобы наш альбом road остановил вас в моменте, стал саундтреком ваших путешествий. В машине, самолете или в метро включите в наушниках от первого до последнего трека и просто enjoy the road", - прокомментировали они свой альбом.

Артисты поделились, что все треки нового альбома построены на эмоциях вокруг отношений, собственных переживаниях и мыслях в этот период, и связаны между собой одним сюжетом.

Первый трек с альбома Falling, который вышел до релиза сразу попал во все музыкальные чарты Украины и вошел в тройку самых популярных треков в стриминге среди всех украинских артистов.

Tvorchi - альбом Road

Intro Road

Electrify

Alive

Crush

Code

Troublemaker

Іди сюда

Loco

Dance on the Beat

Tvorchi отсняли видео на все 9 треков альбома, которые представят в ближайшее время. Клип на трек Falling, который вышел первым, набрал более миллиона Youtube-просмотров за первые дни после премьеры.