УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Грубейшая ошибка в творческом пути": Соседов принялся критиковать Пугачеву

25 мая 2022, 20:46

Критик критикует всех подряд.

Соседов
Соседов превращается в карманно-патриотичного критика / stories-of-success

Музыкальный критик, который буквально недавно с удовольствием получал зарплату на украинском ТВ Сергей Соседов, рассыпался в критических заявлениях в отношении певицы Аллы Пугачевой.

Как сообщают российские СМИ, по словам Соседова, отказ Аллы Пугачевой от исполнения патриотических композиций — грубейшая ошибка в творческом пути певицы.

"Концепцию творчества Аллы Пугачевой создал ее второй муж Александр Стефанович. Один из пунктов этой концепции — чтобы она не пела патриотических песен. О партии и патриотических стройках. Она должна была представать каждый раз в новых образах. Песни больше автобиографические", - говорит Соседов.
Читайте также"Если на Максима заведут дело, то уже не остановлюсь": Пугачева отреагировала на травлю мужа

Как отметил критик, такой подход и был ошибочным в творчестве Примадонны. И хотя позже она включала в репертуар несколько песен гражданского звучания, это всё же были случайные выходы. Патриотические композиции не испортили репертуар, к примеру, певицы Софии Ротару и не сказались бы пагубно на творчестве Примадонны, считает критик.

"Это минусом для Пугачевой было, что она не пела патриотических песен. И она не пела песен военных лет. Это вообще грубейшая ошибка в ее творчестве. Это, конечно, особая стезя музыкальная", - говорит обнаглевший Соседов.

Напомним, ранее высказывания Максима Галкина, который покинул Россию после вторжения российских войск в Украину, россияне восприняли в штыки. Шоумен подвергся жесткой критике.

Его супруга Алла Пугачева предпочитает держаться в стороне от обсуждений политики, но известный публицист Марат Гельман пролил свет на происходящее внутри звездной семьи. В YouTube-шоу "И грянул Грэм".

Алла Пугачева Сергей Соседов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:09

Арестович грубо обматерил страны Европы, которые советуют обменять территории на "мир"

21:08

Звезда "Сватов" радуется, что в России больше не будет зарубежного кино

20:58

Для РФ люди - расходный материал: Ахеджакова высказалась о первом приговоре для россиянина в Украине

20:55

ВСУ "разорвали" вражескую бронированную технику вместе с экипажемФотоВидео

20:52

"Это будет реально чудо": Мика Ньютон рассказала о беременности и детях после тяжелой онкологии

Реклама
20:50

В больницах приграничных районов много раненых бойцов РФ - Генштаб

20:46

"Грубейшая ошибка в творческом пути": Соседов принялся критиковать Пугачеву

20:43

"Катастрофическая ситуация": Россия оккупировала 95% Луганской областиВидео

20:23

Все равно дети в Лондон не поедут: оккупанты хотят запретить английский язык в школах

20:22

Гороскоп на июнь 2022 для Овнов: деньги, второй шанс от Вселенной и возвращение домой

20:19

Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для россиян

20:11

Выезд за границу мужчин призывного возраста: еще трем категориям разрешили покидать УкраинуВидео

20:10

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:43

"Забыл, как вымаливал народного артиста Украины в Крыму?": российский актер прошелся по БасковуВидео

19:36

Военное положение в РФ и ситуация в Приднестровье: насколько правдива информация разведки СШАВидео

19:31

Путин будет принуждать украинцев к гражданству РФ: в МИД резко ответили на указ о "паспортизации"Видео

19:29

Почему Запад не отдаст Путину Украинумнение

19:10

Путинский чиновник посмеялся над хозяином в его присутствии: видеоВидео

19:06

"Не торгуем гражданами и территориями": у Зеленского назвали Западу красные линии в переговорах с РФВидео

18:54

Вера Брежнева впервые за три месяца войны посетила светское мероприятие

Реклама
18:35

"Позорище": Сабуров после "пинка" за границей из-за шуток об украинках вернулся покорять РФВидео

18:21

"Сначала посетите могилы украинских детей": Кулеба резко ответил на шантаж РФ о снятии санкцийВидео

18:06

Чмерковский строит городок для беженцев: что известно

17:58

Украинские чиновники Усов, Сабадош и Тафтай лишили страну военных спутников - СМИ

17:51

В Украине продают фрукты из Испании с опасным ядомВидео

17:43

"Рассчитывает, что его не будут судить": историк объяснил, как Путин хочет увильнуть от наказания

17:39

"РФ - фашистская страна": известный спортивный комментатор осудил россиян за "игру в молчанку"

17:38

Известную рок-певицу задержали в Москве за поддержку Украины - ее ждет депортация

17:38

Осуществление желаний и успех во всем: три знака зодиака станут счастливчиками лета 2022

17:33

"Почему мы тянем?": в Эстонии сказали, как быстро закончить войну в УкраинеВидео

17:21

Favbet сплачує податки до держбюджету, не працює в рф і білорусі та не приймає ставки від громадян цих країн

17:16

Долина окончательно открестилась от Украины, признавшись в любви к России

17:11

Показания Медведчука: благодаря чему Путин держал Порошенко мертвой хваткоймнение

16:51

Путин объявит войну Словакии в случае победы в Украине - премьер

16:45

Использовали уже 60% высокоточного оружия: оккупанты меняют тактику из-за недостатка ресурсов – ГУРВидео

16:44

На Украину в ближайшие часы обрушится шторм: синоптики предупредили об опасностиВидео

16:34

"Я как шкафчик в Бородянке": стильная Елена Зеленская удивила сменой имиджаВидео

16:08

Россия фактически начала аннексию Мариуполя - АндрющенкоВидео

16:04

ВСУ уже в НАТО, а после войны "возьмут власть" – экспертВидео

16:00

Оккупанты пытаются взять ВСУ в три "котла" на ДонбассеВидео

Реклама
15:59

Возможно повторное вторжение: РФ стягивает войска и технику к границе с Севером Украины – WPВидео

15:43

Путинист Маршал пожаловался на Украину и СБУ: "привезли маму и сестру в урнах"

15:41

Kalush Orchestra продают хрустальный микрофон победителя Евровидения и розовую панаму: сколько стоитВидео

15:29

Кремль выбрал новую стратегию, или Почему война в Украине растянется на месяцымнение

15:24

Чем можно заменить соль: 9 натуральных продуктов на каждой кухне

15:19

Разрушили могилы и расстреляли флаги: оккупанты осквернили Аллею героев украинских военных

15:15

Громадные потери: русским пришлось доставать из запасов старые советские танки Т-62Видео

15:14

Стоимость бензина резко взлетела: в Украине вернут госрегулирование ценВидео

15:09

"Оружие в РФ сейчас очень востребовано": в Беларуси цинично заявили, как помогают РоссииВидео

15:06

СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова: "угольное дело Порошенко" набирает обороты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять