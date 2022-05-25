"Грубейшая ошибка в творческом пути": Соседов принялся критиковать Пугачеву

Соседов превращается в карманно-патриотичного критика / stories-of-success

Музыкальный критик, который буквально недавно с удовольствием получал зарплату на украинском ТВ Сергей Соседов, рассыпался в критических заявлениях в отношении певицы Аллы Пугачевой.

Как сообщают российские СМИ, по словам Соседова, отказ Аллы Пугачевой от исполнения патриотических композиций — грубейшая ошибка в творческом пути певицы.

"Концепцию творчества Аллы Пугачевой создал ее второй муж Александр Стефанович. Один из пунктов этой концепции — чтобы она не пела патриотических песен. О партии и патриотических стройках. Она должна была представать каждый раз в новых образах. Песни больше автобиографические", - говорит Соседов.

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Как отметил критик, такой подход и был ошибочным в творчестве Примадонны. И хотя позже она включала в репертуар несколько песен гражданского звучания, это всё же были случайные выходы. Патриотические композиции не испортили репертуар, к примеру, певицы Софии Ротару и не сказались бы пагубно на творчестве Примадонны, считает критик.

"Это минусом для Пугачевой было, что она не пела патриотических песен. И она не пела песен военных лет. Это вообще грубейшая ошибка в ее творчестве. Это, конечно, особая стезя музыкальная", - говорит обнаглевший Соседов.

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