Грозит 24 года тюрьмы: мужа Рианны судят за стрельбу в человека

Краткое содержание:
- Asap Rocky в 2021 году несколько раз выстрелил в Asap Relli
- Если вина возлюбленного Рианны будет доказана, он может сесть в тюрьму на 24 года
В среду 22 января в Лос-Анджелесе началось слушание по дело о вооруженном нападении Asap Rocky (Раким Ателастон Майерс), репера и партнера певицы Рианны, на его товарища Asap Relli (Терелл Эфрон), сообщает ABC News. В 2021 году между друзьями возникла ссора, которая якобы переросла в перестрелку возле одной из гостиниц Голливуда.
Пострадавший утверждает, что Майерс совершил три-четыре выстрела из полуавтоматического огнестрельного оружия в его сторону - пули поцарапали костяшки на одной из рук Эфрона.
На предварительных слушаниях прокурор предлагал Роки сделку: признать один из пунктов обвинения в обмен на семь лет условного срока, три - испытательного и полгода заключения. Адвокат репера сделку отклонил.
Сейчас Asap Rocky грозит до 24 лет тюремного заключения, если его вина будет доказана. Свою вину партнер Рианны отрицает, а его адвокат активно работает со свидетелями и версией о том, что оружие в руках артиста было не полуавтоматическим, а стартовым.
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Кто такая Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".
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