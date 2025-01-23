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Грозит 24 года тюрьмы: мужа Рианны судят за стрельбу в человека

Анна Подгорная
23 января 2025, 01:30
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Четыре года назад Asap Rocky в пылу ссоры выстрелил в своего (уже бывшего) друга.
Asap Rocky, Рианна
Asap Rocky после перестрелки грозит 24 года в тюрьме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

  • Asap Rocky в 2021 году несколько раз выстрелил в Asap Relli
  • Если вина возлюбленного Рианны будет доказана, он может сесть в тюрьму на 24 года

В среду 22 января в Лос-Анджелесе началось слушание по дело о вооруженном нападении Asap Rocky (Раким Ателастон Майерс), репера и партнера певицы Рианны, на его товарища Asap Relli (Терелл Эфрон), сообщает ABC News. В 2021 году между друзьями возникла ссора, которая якобы переросла в перестрелку возле одной из гостиниц Голливуда.

Пострадавший утверждает, что Майерс совершил три-четыре выстрела из полуавтоматического огнестрельного оружия в его сторону - пули поцарапали костяшки на одной из рук Эфрона.

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На предварительных слушаниях прокурор предлагал Роки сделку: признать один из пунктов обвинения в обмен на семь лет условного срока, три - испытательного и полгода заключения. Адвокат репера сделку отклонил.

Сейчас Asap Rocky грозит до 24 лет тюремного заключения, если его вина будет доказана. Свою вину партнер Рианны отрицает, а его адвокат активно работает со свидетелями и версией о том, что оружие в руках артиста было не полуавтоматическим, а стартовым.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что британский актер, который сыграл Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл впервые стал отцом. Вместе с возлюбленной, которая подарила ему ребенка, он попался в объективы папарацци.

Также стало известно, что во время пожаров в Лос-Анджелесе Брюс Уиллис впервые за три года вышел в свет. "Крепкий орешек" избегает публичности из-за тяжелой болезни.

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Кто такая Рианна

Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

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