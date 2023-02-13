Гросу похвасталась нехилым похудением

Певица показала свое фото "до" и "после", чем удивила поклонников.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно перенесла операцию и отправилась на реабилитацию в Индию, похвасталась результатами своего ретрита, а также рассказала, на сколько килограмм ей удалось похудеть.

Гросу, на своей странице в Instagram поблагодарила своих "внимательных врачей". По ее словам, она чрезвычайно благодарна врачам за то, что заботились о ней днями и ночами, на протяжении 21-го дня.

видео дня

Алина Гросу / Instagram

Алина Гросу / Instagram

Певица также добавила, что кроме того, что ей удалось поправить свое здоровье, она также похудела на 5,5 килограмм.

Напомним, ранее украинская певица Алина Гросу после сложной операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.

Неделю назад артистка провела более трех часов на операционном столе, после чего рассказала, что очень боится того, что уложило ее на больничную койку. Свой диагноз Гросу продолжает держать в секрете.

Однако вышла на связь в Instagram-сторис, чтобы рассказать, как чувствует себя после недели, проведенной в больнице.

Ранее она также решила предаться воспоминаниям о мирной, беззаботной жизни до военного вторжения РФ в Украину. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадры из очень личного архива.

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