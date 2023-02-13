УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Гросу похвасталась нехилым похудением

13 февраля 2023, 14:33
Певица показала свое фото "до" и "после", чем удивила поклонников.
Алина Гросу
Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно перенесла операцию и отправилась на реабилитацию в Индию, похвасталась результатами своего ретрита, а также рассказала, на сколько килограмм ей удалось похудеть.

Гросу, на своей странице в Instagram поблагодарила своих "внимательных врачей". По ее словам, она чрезвычайно благодарна врачам за то, что заботились о ней днями и ночами, на протяжении 21-го дня.

видео дня
Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram
Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Певица также добавила, что кроме того, что ей удалось поправить свое здоровье, она также похудела на 5,5 килограмм.

Напомним, ранее украинская певица Алина Гросу после сложной операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.

Неделю назад артистка провела более трех часов на операционном столе, после чего рассказала, что очень боится того, что уложило ее на больничную койку. Свой диагноз Гросу продолжает держать в секрете.

Однако вышла на связь в Instagram-сторис, чтобы рассказать, как чувствует себя после недели, проведенной в больнице.

Ранее она также решила предаться воспоминаниям о мирной, беззаботной жизни до военного вторжения РФ в Украину. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадры из очень личного архива.

Вас также может заинтересовать:

Алина Гросу
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:33

Гросу похвасталась нехилым похудением

14:18

Любовный гороскоп на неделю 13-19 февраля: Близнецам – острота в отношениях, Рыбам – важные решенияВидео

14:11

Никита Джигурда заступился за заключенного Михаила Ефремова: "Рюмки водки в жизни не выпил"

13:56

89% украинцев готовы сражаться с оккупантами даже в случае ядерного удара – опрос

13:51

Запад вооружит ВСУ триадой: эксперт назвал причину передачи Украине F-16Видео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:49

"Где я": в РФ скандал с концертом певца, который не мог понять, зачем он на сценеВидео

13:49

Как быстро разделать скумбрию на филе: простая пошаговая инструкция, которую осилит каждая хозяйкаВидео

13:40

РФ пытается отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии – ПодолякВидео

13:25

Рианна шокировала новостью о второй беременностиВидео

Реклама
13:21

"Старики принесли войну": легендарный украинский актер высказался о российских артистахВидео

13:17

Блейк Лайвли "проговорилась", что она и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз

13:07

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяекВидео

13:04

У Путина появилось новое смешное прозвищеВидео

13:04

"Попытка поцеловать кровавые руки Путина": в МИД Украины ответили Берлускони из-за слов о Зеленском

13:00

Гороскоп на завтра 14 февраля 2023: Близнецам – признание, Стрельцам – креативные решения

12:59

Чего ждать от нового наступления России и когда закончится война – чат с Георгием Тукой

12:58

Гороскоп Таро на 14 февраля 2023: Весам - запретный роман, Львам - неземное счастье, Ракам - переменыВидео

12:51

РФ готовит переворот в Молдове, Украина перехватила план Москвы - СандуВидео

12:25

"Самолеты могут дать не раньше, чем через 3 месяца": в передаче истребителей есть одно "но" – полковникВидео

12:11

Круглые дома в СССР: зачем их строили и почему в них было невыносимо жить

Реклама
12:08

Если Украина получит истребители: Свитан рассказал, чем может ответить РоссияВидео

11:59

От самолетов, до танков и снарядов: Резников назвал ключевые темы нового "Рамштайна"Видео

11:58

"Вагнеровцы" казнили кувалдой еще одного своего наемника и показали видео

11:49

"Чтобы Европа заставила Украину отдать территории": в ОП сказали, зачем РФ шумиха о "новом наступлении"Видео

11:46

Военный эксперт спрогнозировал, могут ли ВСУ получить от Запада самолеты поновее F-16Видео

11:27

Что делать, когда повестка пришла на роботу и можно ли от нее отказаться

11:27

"Сначала собаки, потом - бомж на помойке": росСМИ "хоронят" Алексея Панина на Мальдивах

11:02

Медведчук появился на белорусском ТВ и выдал новый бред об УкраинеВидео

10:53

"Натали, утоли мои печали и вали": путинист Лепс со сцены обругал ГалкинаВидео

10:20

Россия может готовить массированный ракетный удар 24 февраля - ОК Юг

09:59

"Вампирят" по полной: какие кошки самые опасные для женщин

09:58

Женский гороскоп на неделю 13-19 февраля: Козерогам – неоднозначные события, Девам - выгодаВидео

09:42

Есть попадание в базу оккупантов: в Мариуполе прогремела серия взрывовВидео

09:40

Волонтер сумел вывезти из прифронтового села на Донетчине фермера и его 71 козуВидео

09:13

"Почему сын не на "СВО"?": "патриота" Газманова унизили в прямом эфиреВидео

09:07

Гороскоп на сегодня 13 февраля 2023 : Раку – новые возможности, Львам – выгодное знакомствоВидео

09:00

Украина получит ракеты Storm Shadow и разрушит ими Черноморский флот РФ - Роман СвитанВидео

08:51

ПриватБанк поменял правила по кредиткам: кто не сможет снять наличностьВидео

08:21

Эксперт раскрыл планы Кремля к годовщине вторжения 24 февраля

08:21

Цель Путина - закончить войну в 2023, взяв паузу на несколько лет - ФейгинВидео

Реклама
08:19

Там хозяйничает путинский холуймнение

07:28

Пропаганда сломалась: путинский политолог заявил о провале "СВО"Видео

07:25

Финляндия медлит с решением по танкам Leopard для Украины: в чем причина

06:47

Под Угледаром ВСУ разбили элитную бригаду морской пехоты РФ - Politico

06:20

Что влияет на темпы поставки западных танков Украинемнение

04:10

В марте Украину ждет суровая зима: синоптик рассказала о погоде веснойВидео

03:20

"Могут пойти на все": эксперт о возможной высадке десанта для нападения на ОдессуВидео

02:33

Пинк похвасталась загорелыми ягодицами в ярко-красном купальнике "Спасателей Малибу"

02:03

"Да вас ненавидит весь мир": Волочковой и Джигурде досталось за поддержку войныВидео

01:33

Будет как новый: как очистить бьюти блендер в микроволновкеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять