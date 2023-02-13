Гросу похвасталась нехилым похудением

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно перенесла операцию и отправилась на реабилитацию в Индию, похвасталась результатами своего ретрита, а также рассказала, на сколько килограмм ей удалось похудеть.
Гросу, на своей странице в Instagram поблагодарила своих "внимательных врачей". По ее словам, она чрезвычайно благодарна врачам за то, что заботились о ней днями и ночами, на протяжении 21-го дня.
Певица также добавила, что кроме того, что ей удалось поправить свое здоровье, она также похудела на 5,5 килограмм.
Напомним, ранее украинская певица Алина Гросу после сложной операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.
Неделю назад артистка провела более трех часов на операционном столе, после чего рассказала, что очень боится того, что уложило ее на больничную койку. Свой диагноз Гросу продолжает держать в секрете.
Однако вышла на связь в Instagram-сторис, чтобы рассказать, как чувствует себя после недели, проведенной в больнице.
Ранее она также решила предаться воспоминаниям о мирной, беззаботной жизни до военного вторжения РФ в Украину. На своей странице в Instagram певица опубликовала кадры из очень личного архива.
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