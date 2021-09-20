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Грандиозная премьера маскарада: в костюме мишки был Поплавский, а в образе попугая - Попов

20 сентября 2021, 14:53

Самые обсуждаемые публичные персоны страны скрываются в новых, более подвижных фантастических образах.

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В субботу в 20: 20 на телеканале 1+1 состоялась грандиозная премьера шоу Маскарад, которую ожидала вся страна.

Премьера самого загадочного шоу страны стала лучшей программой 18 сентября и прошла с долей 12.8% и рейтингом 3.4%. Яркие постановки от режиссеров Натальи Лысенковой, Натальи Ровенской и Марии Григоращенко, которые уже известны по работе над проектами телеканала 1+1 и номером легендарной Pink на Brit Awards, не оставили зрителей равнодушными.

Во втором сезоне изменились правила шоу. Самые обсуждаемые публичные персоны страны скрываются в новых, более подвижных фантастических образах и демонстрируют разнообразные таланты, а звездные команды соревнуются за победу.

Новым ведущим шоу стал Тимур Мирошниченко, который уже знаком зрителям за инфотейнмент шоу "твой день" на телеканале 1+1.

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Открыл субботний вечер уже любимый персонаж зрителей - сексуальный Попугай из Рио. Он исполнил зажигательный танец под один из главных хитов латинской музыки и создал атмосферу настоящего карнавала.

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"Это было невероятное выступление и самое крутое открытие шоу. Сначала я подумал, что это Амадор Лопес из группы "Rumbero's". Его выступления выглядят именно так, но потом Попугай заговорил на украинском языке без акцента, и я изменил свое мнение", - сказал певец Дантес.

Следующей на сцену вышла мистическая и опасная Дева Медуза Горгона, голова которой украшена более чем 25 змеями. Суперзвезда удивила звездные команды невероятным оперным пением в 5 октав и исполнила арию из фильма "Пятый элемент" под названием "The Diva Dance".

Отгадать, кто находится в загадочной Медузе Горгоне, можно будет уже в следующих эпизодах шоу.

Третьей на сцену вышла загадочная мультиинструменталистка и эко-активистка Мавка. Героиня сыграла "Червону Руту" в новом, неожиданном аранжировке, чем заворожила охотников и зрителей в зале.

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"Это было волшебным. Хочу сказать, что это был один из самых красивых номеров, которые я когда-либо видела. Прекрасная Нимфа своим выступлением словно рассказала историю любви с предателем Лукашем, который ее покинул", - сказала форнтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Узнать, кто находится в фантастическом персонаже, можно будет в будущих эпизодах шоу "Маскарад" на 1+1.

Следующей очаровывать зрителей получилась обольстительная и сексуальная кошка. Героиня продемонстрировала невероятно сложный акробатический номер и провела мастер класс по акробатике Дантесу и Игорю Ласточкину.

Кто из звездных команд отгадает героя, можно будет узнать в следующих выпусках шоу.

Пятым на сцену вышел культовый персонаж, который не теряет популярности уже на протяжении двух веков - Мишка Тедди. Трогательный и зажигательный герой исполнил песню Dzidzio под названием "выходной".

По правилам шоу, каждого эпизода звезд ждет "Липсинк батл", который решит, кто из команд получит право первыми озвучить свои гипотезы относительно звезд, скрытых в сказочных образах. Победителя "липсинк батла" будут определять зрители в зале с помощью специального голосования. Каждому эпизоду будут открыты имена двух суперзвезд в фантастических костюмах. К остальным трем героям следующего эпизода присоединятся еще двое новых.

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В премьерном выпуске шоу "Маскарад" в" липсинк батле " соревновались Юрий Ткач и Игорь Ласточкин. Артисты исполнили хит известной певицы Ирины Билык под названием "Снег". Одержала победу на этом этапе команда Ткача.

Звездное трио выбрало первым открыть невероятного Попугая из Рио. Команда Юрия Ткача изменила свое мнение и ответила, что в персонаже скрывается ведущий утреннего шоу "Сніданок. Вихідний" Александр Попов, и оказались правы. Трио получило первые 10 баллов. Следующего персонажа, которого решили открыть, стал культовый Мишка Тедди. Звезды сделали предположение, что в образе Мишки - политик и общественный деятель Олег Ляшко, но ошиблись. В невероятном образе прятался политик, бизнесмен и поющий ректор Михаил Поплавский.

Раскрытие попугая из Рио:

Раскрытие Мишки Тедди:

Напомним, "Маскарад" - это адаптация румынского формата "Mysteries in the spotlight". Производством проекта занимается Big Entertainment Shows.

Смотрите шоу "Маскарад "каждую субботу на телеканале" 1+1" в 20:20.

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