Елена Воробей переживает не самые легкие времена в жизни.

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Дочь Елены Воробей перенесла операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vorobei_elena/

Российская юмористка Елена Воробей, которая поддерживает преступное вторжение РФ в Украину, поделилась, как чувствует себя ее дочь София после операции.

Как сообщила Воробей в своих соцсетях, София проходит реабилитацию, она не может говорить и питается только через шприц.

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Также она отметила, что операция была необходимостью, поскольку у девушки мог случится ранний инсульт.

"Говорить не может, есть может только через шприц и только жидкую пищу. Но такая она, эта операция, так у всех", - рассказала путинистка.

Кто такая Елена Воробей? Елена Воробей — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр, ведущая, педагог. Заслуженная артистка России.

В 2017 году Елене Воробей был закрыт въезд на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного полуострова Крым.

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