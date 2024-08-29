"Говорить не может, ест через шприц": что происходит в жизни путинистки Елены Воробей

Российская юмористка Елена Воробей, которая поддерживает преступное вторжение РФ в Украину, поделилась, как чувствует себя ее дочь София после операции.
Как сообщила Воробей в своих соцсетях, София проходит реабилитацию, она не может говорить и питается только через шприц.
Также она отметила, что операция была необходимостью, поскольку у девушки мог случится ранний инсульт.
"Говорить не может, есть может только через шприц и только жидкую пищу. Но такая она, эта операция, так у всех", - рассказала путинистка.
Кто такая Елена Воробей?
Елена Воробей — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка, певица и пародистка, режиссёр, ведущая, педагог. Заслуженная артистка России.
В 2017 году Елене Воробей был закрыт въезд на территорию Украины из-за незаконного посещения оккупированного полуострова Крым.
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Отметим, россияне не довольны, что братья Меладзе сфотографировались с Егором Бортником. Как заявил российский общественный деятель Вадим Манукян, Меладзе таким образом уничтожили свою карьеру в РФ окончательно.
А также внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, который выехал жить в США, но, видимо, вернулся в страну-террориста Россию, превысил скорость, за что и получил штраф. Байсаров неоднократно нарушал правила дорожного движения и его уже пять раз штрафовали за превышение скорости в Москве, но он все оплатил.
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