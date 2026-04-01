Голливудский "украинец" Ленни Кравиц засветился в компании россиян

Анна Подгорная
1 апреля 2026, 02:34
Кравиц удивил неоднозначной позицией.
Ленни Кравиц сейчас - музыкант попал в скандал из-за россиян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravitz

  • Ленни Кравиц выражал проукраинскую позицию
  • Недавно он появился в компании россиян

Американский певец и рок-музыкант Ленни Кравиц имеет украинские корни - его прадед был родом из Киева. В начале полномасштабной войны Кравиц публично поддержал Украину и принял участие в акции по сбору средств на нужды украинцев "Stand Up For Ukraine".

Тем не менее это не помешало артисту развлекаться в Париже в компании российских эмигрантов - родственников Андрея Григорьева-Аполлонова, солиста группы Иванушки International. В Сети появилось видео с вечеринки где засветился Ленни Кравиц.

В кадре музыкант беседует с одним из гостей, а затем неоднозначно, то ли неодобрительно, то ли просто внимательно, смотрит в камеру. Кравиц не делал никаких комментариев о своих связях с русскими.

Смотрите видео с русской вечеринки, где засветился Ленни Кравиц:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Ленни Кравиц

Леонард Альберт (Ленни) Кравиц — американский певец, автор песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик и актер. В дополнение к роли вокалиста он, во время записи в студии, зачастую сам играет все партии гитар, баса, клавишных, барабанов и перкуссии. Четыре года подряд получал награду Грэмми в номинации "Лучшее мужское вокальное рок-исполнение" — с 1998 по 2002 годы. В рейтинге "VH1’s 100 Greatest Artists of Hard Rock" он стоит на 93-м месте. Ленни Кравиц продал примерно 20 миллионов своих записей по всему миру, сообщает Википедия.

