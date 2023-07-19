Год без Русланы Писанки: муж ведущей поделился воспоминаниями о жене

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Год назад не стало легендарной украинской актрисы, ведущей программы "Твой день" на 1+1 Русланы Писанки. Жизнь любимой ведущей и актрисы миллионов украинцев забрала онкология. Муж телеведущей Игорь Исаков в рубрике "ЖВЛ представляет", которую ведет Тимур Мирошниченко ежедневно в 9:10 в эфире Сніданку з 1+1, поделился воспоминаниями о любимой жене и рассказал, как для него прошел первый год без нее.
Руслана Писанка очень любила готовить, и одним из ее коронных блюд был борщ. Поэтому в первую годовщину Игорь Исаков решил, что будет угощать друзей именно этим блюдом по фирменному рецепту жены.
"Лучший вкус, который я когда-либо пробовал вообще. Когда она готовила борщ, это был всегда мини спектакль", - сказал муж Русланы Писанки в интервью для рубрики "ЖВЛ представляет".
Муж хорошо помнит звонок жены, когда она сказала о болезни и они верили, что все одолеют.
"Врачи сказали, что все операбельно, все сделаем. Я настолько поверил ее словам, даже, когда читал ее диагноз - это уже было палеативное лечение,- поделился воспоминаниями Игорь Исаков. - Мечтал, что где-то есть какое-то письмо, где Руся что-то мне написала. К сожалению, вообще ничего подобного. Потому что Руся была оптимистом, и даже каких-то мыслей о том, что будет что-то неладное, не возникало".
Игорь рассказал, в последнее время жена все реже ему снится, но до сих пор он мысленно советуется с ней. Особенно, когда пришлось отстраивать разрушенную огнем часть их дома: "После обстрелов были значительные колебания электроэнергии и произошел пожар. Выгорела наша гончарная мастерская. Все время задаю себе такой вопрос: "Понравилась бы Русе эта часть, которая сейчас появилась в нашем доме?" И немного даже собой горжусь. Думаю, что понравилось бы это место даже больше, чем то, что было раньше".
После смерти возлюбленной Игорь Исаков пытается отпускать ее из своих мыслей, но признается, что пока это не удается.
"Уверен, что точно она не хотела бы, чтобы рыдали. Да, я продолжаю жить, но рецепта, как это все отпустить и снова начать как-то полноценно жить, его нет. Видимо, нужно время ", - отметил муж Русланы Писанки.
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