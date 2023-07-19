Год без Русланы Писанки: муж ведущей поделился воспоминаниями о жене

Игорь Исаков в интервью для "ЖВЛ представляет" рассказал, как учится жить без Руси.

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Игорь Исаков в "ЖВЛ представляет" поделился воспоминаниями о Руслане Писанке / Пресс-служба

Ежедневно с 7:00 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей главного утреннего шоу страны Сніданок з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины.

Год назад не стало легендарной украинской актрисы, ведущей программы "Твой день" на 1+1 Русланы Писанки. Жизнь любимой ведущей и актрисы миллионов украинцев забрала онкология. Муж телеведущей Игорь Исаков в рубрике "ЖВЛ представляет", которую ведет Тимур Мирошниченко ежедневно в 9:10 в эфире Сніданку з 1+1, поделился воспоминаниями о любимой жене и рассказал, как для него прошел первый год без нее.

Руслана Писанка очень любила готовить, и одним из ее коронных блюд был борщ. Поэтому в первую годовщину Игорь Исаков решил, что будет угощать друзей именно этим блюдом по фирменному рецепту жены.

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"Лучший вкус, который я когда-либо пробовал вообще. Когда она готовила борщ, это был всегда мини спектакль", - сказал муж Русланы Писанки в интервью для рубрики "ЖВЛ представляет".

Игорь Исаков в "ЖВЛ представляет" поделился воспоминаниями о Руслане Писанке / Пресс-служба

Муж хорошо помнит звонок жены, когда она сказала о болезни и они верили, что все одолеют.

"Врачи сказали, что все операбельно, все сделаем. Я настолько поверил ее словам, даже, когда читал ее диагноз - это уже было палеативное лечение,- поделился воспоминаниями Игорь Исаков. - Мечтал, что где-то есть какое-то письмо, где Руся что-то мне написала. К сожалению, вообще ничего подобного. Потому что Руся была оптимистом, и даже каких-то мыслей о том, что будет что-то неладное, не возникало".

Игорь Исаков в "ЖВЛ представляет" поделился воспоминаниями о Руслане Писанке / Пресс-служба

Игорь рассказал, в последнее время жена все реже ему снится, но до сих пор он мысленно советуется с ней. Особенно, когда пришлось отстраивать разрушенную огнем часть их дома: "После обстрелов были значительные колебания электроэнергии и произошел пожар. Выгорела наша гончарная мастерская. Все время задаю себе такой вопрос: "Понравилась бы Русе эта часть, которая сейчас появилась в нашем доме?" И немного даже собой горжусь. Думаю, что понравилось бы это место даже больше, чем то, что было раньше".

Игорь Исаков в "ЖВЛ представляет" поделился воспоминаниями о Руслане Писанке / Пресс-служба

После смерти возлюбленной Игорь Исаков пытается отпускать ее из своих мыслей, но признается, что пока это не удается.

"Уверен, что точно она не хотела бы, чтобы рыдали. Да, я продолжаю жить, но рецепта, как это все отпустить и снова начать как-то полноценно жить, его нет. Видимо, нужно время ", - отметил муж Русланы Писанки.

Игорь Исаков в "ЖВЛ представляет" поделился воспоминаниями о Руслане Писанке / Пресс-служба

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