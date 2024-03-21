Гленн Клоуз получила перелом и синяки в день своего 77-летия - фото без макияжа

Такой Круэллу Де Виль поклонники еще не видели.

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Гленн Клоуз сломала нос - последствия травмы звезды "Опасных связей" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/glennclose

На днях голливудская звезда Гленн Клоуз отпраздновала свое 77-летие. Однако ее ожидал весьма неприятный подарок - актриса сломала нос.

К счастью, перелом оказался несложным, и врачи сумели его вправить. Впрочем, несчастный случай оставил на лице Клоуз весьма заметный след - два крупных синяка под глазами.

Стоит отметить, что это не лишило артистку праздничного настроения. В своем блоге в Instagram она не только показала последствия перелома, но и от души посмеялась над собой, сделав серию смешных сэлфи без макияжа.

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"Я думаю, что это будет особенно хороший день. (Не обращайте внимания на синяки. У меня был небольшой перелом носа.) Чувствую себя такой же красивой, как и всегда", - написала Гленн Клоуз.

Гленн Клоуз сломала нос - последствия травмы звезды "Опасных связей" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/glennclose

Кто такая Гленн Клоуз? Гленн Клоуз - американская актриса театра и кино. Обладательница трех "Золотых Глобусов" (2005, 2008, 2019), трех "Эмми" (1995, 2008, 2009), трех "Тони" (1984, 1992, 2005) и двух пермий SAG Awards (2005, 2019). Имеет восемь номинаций на премию "Оскар" (ни одной победы). Самые известные киноработы - "Роковое влечение" (1987), "Опасные связи" (1988) и "101 далматинец" (1996).

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