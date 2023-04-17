Гены пальцем не раздавишь: Кристина Соловий показала редкое фото красавицы-мамы

Украинская певица Кристина Соловий чтит украинскую культуру и традиции, поэтому святой праздник Воскресения Христова она отметила в кругу близких с обрядовой выпечкой и крашанками.
На своей странице в Instagram она показала женскую часть своего семейства - недавно они потеряли самую старшую из них, бабушку Кристины, поэтому отпраздновать с близкими для Соловий было очень важно.
"На эту Пасху я у мамы. Имею большое счастье сидеть за праздничным столом и воспроизводить многовековую украинскую традицию еще более упорно. Потому что уже без бабули. А она очень хотела, чтобы ее внуки придерживались этих традиций. Христос Воскрес - Воскреснет Украина!" - подписала семейный снимок певица.
В кадре с Соловий позировала ее мама, на которую артистка оказалась очень похожа. В лицах женщин прослеживаются тонкие фамильные черты, которые в комментариях заслужили множество комплиментов от восторженных поклонников.
Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.
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