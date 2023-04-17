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Гены пальцем не раздавишь: Кристина Соловий показала редкое фото красавицы-мамы

Анна Подгорная
17 апреля 2023, 20:05 обновлено 17 апреля, 20:05
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Женщины семьи Соловий решили поддерживать традиции, оставленные им в наследство от покойной бабушки.
Кристина Соловий
Кристина Соловий показала редкое фото своей мамы / instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий чтит украинскую культуру и традиции, поэтому святой праздник Воскресения Христова она отметила в кругу близких с обрядовой выпечкой и крашанками.

На своей странице в Instagram она показала женскую часть своего семейства - недавно они потеряли самую старшую из них, бабушку Кристины, поэтому отпраздновать с близкими для Соловий было очень важно.

"На эту Пасху я у мамы. Имею большое счастье сидеть за праздничным столом и воспроизводить многовековую украинскую традицию еще более упорно. Потому что уже без бабули. А она очень хотела, чтобы ее внуки придерживались этих традиций. Христос Воскрес - Воскреснет Украина!" - подписала семейный снимок певица.

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В кадре с Соловий позировала ее мама, на которую артистка оказалась очень похожа. В лицах женщин прослеживаются тонкие фамильные черты, которые в комментариях заслужили множество комплиментов от восторженных поклонников.

Кристина Соловий с мамой
Кристина Соловий показала редкое фото своей мамы / instagram.com/soloviyka

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

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