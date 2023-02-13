"Где я": в РФ скандал с концертом певца, который не мог понять, зачем он на сцене

Певец не смог сообразить, где он и что ему делать во время концерта. Россияне требуют вернуть билеты.

Николай Носков / Соцсети

Российский певец Николай Носков, который недавно перенес инсульт и едва ли может выступать сидя в инвалидном кресле, попал в скандал.

На одном из своих концертов в Перми, артист не мог понять, где он находится.

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По информации канала "Не Малахов", после инсульта и частичной парализации певец появился на сцене с большим опозданием в инвалидной коляске, словно не понимая, что происходит.

"Он все время повторял "где я" и пытался покинуть сцену. В итоге, Носков с трудом исполнил 2 с половиной песни и исчез за кулисами. Все остальное время за него выступал белорусский певец Александр Иванов", - написали СМИ.

Теперь зрители неудавшегося концерта требуют вернуть деньги за билеты и даже обвиняют артиста в пьянстве.

Напомним, ранее российский певец Николай Носков, который в 2017 году перенес инсульт, начал выступать с концертами.

Однако ему тяжело даются выступления и артист поет на сцене сидя в кресле. Так и на недавнем концерте, артист появился на концерте в Екатеринбурге и даже привстал со своего стула. Видео выступления попало в сеть.

Кроме того, путинист Олег Газманов который ранее сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев, оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет.

Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

"Он не служил, у него нет таких навыков", - заявил Газманов.

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