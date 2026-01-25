Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

Максим Галкин обратился к миру с важным посланием о том, что Украина замерзает.

Максим Галкин снова поддержал украинцев / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин, который активно поддерживает Украину после начала полномасштабного вторжения террористической РФ, написал большой пост, где просто разнес Россию за то, что та устроила геноцид украинскому народу холодом.

На своей странице в Instagram, комик написал пост на русском и английском языках. Свой пост он проиллюстрировал фото, которое облетело буквально все социальные сети. Обледенелый подъезд в Киеве, столице Украины. Он также показал изуродованные Россией машины и то, как работают спасатели.

Максим Галкин поддерживает Украину / Скриншот Instagram/maxgalkinru

"Украина замерзает. После последних российских обстрелов энергосистема парализована, особенно в Киеве, люди мерзнут в домах, тысячи домов без света и тепла. Не все до конца понимают масштаб техногенной и гуманитарной катастрофы", - пишет артист.

По его словам, у него складывается ощущение, что мир, в котором стремительно ненормальное стало обыденным, глух и слеп к происходящей сейчас трагедии. "Украинцам сейчас не до постов в соцсетях, поэтому я скорее разговариваю с теми, кто в тепле, - подумайте о тех кто замерзает в Украине", - добавил он.

Где живут Максим Галкин и Алла Пугачева

Алла Пугачева с мужем и детьми живет на Кипре (в Лимасоле) с 2022 года, после переезда из Израиля, где они сначала обосновались. На Кипре семья приобрела недвижимость, включая особняк у моря. Пугачева и Галкин ведут относительно закрытый образ жизни.

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

