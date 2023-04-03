Галкин станет президентом России: лайма Вайкуле помечтала о новом будущем РФ

Певица помечтала о светлом будущем государства РФ, которое медленно скатывается в пропасть.

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official

Певица Лайма Вайкуле, которая открыто осудила военное нападение России на Украину, помечтала о другой России, которой та могла бы стать, не будь у ее руля диктатор Владимир Путин.

В своем интервью "Осторожно Собчак", Вайкуле помечтала на тему того, что юморист Максим Галкин, который откровенно осудил войну террористической России в Украине, мог бы стать президентом России.

"Посмотрим еще, может быть, Максим станет президентом. А, может, Алла будет президентом. Вот это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина, и россияне бы голосовали. Россияне, подумайте. Максим — не политик. Из него бы получился идеальный президент. Потому что в нем есть все человеческое", — заявила 69-летняя певица.

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По словам певицы, никому не понравится то, что говорит она. "Я говорю то, что думаю. Это кошмар. Это не понравится никому. Все будут писать, мол, какая Лайма ужасная. Ну я такая, любите меня те, кто любит. А кто не любит — до свидания, я тоже не всех люблю. Мы не должны всем нравится", — отметила Вайкуле, которую цитирует пропагандистская помойка Стархит.

Напомним, ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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