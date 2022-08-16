Галкин показал, как вырос его сын за шесть лет

Максим Галкин и Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и открыто об этом говорит, показал ретроспективу того, как растет его сын Гарри Галкин.

На фото, которым он поделился на своей странице в Instagram, Галкин держит сына над головой, начиная с 2017 по 2022 год. На фото видно, как повзрослел сын Пугачевой. "Время детства", - подписал фото юморист.

Интересно, что за эти несколько лет практически не изменился и прекрасно выглядит на фоне моря.

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Напомним, российский комик и шоумен Максим Галкин остается лояльным абсолютно ко всем зрителям, в том числе и российским, несмотря на свою антивоенную позицию.

Артист не раз отмечал, что критикует именно правительство РФ и его военную политику, а не российский народ в целом. Тем не менее опального комика продолжают упрекать в измене родины.