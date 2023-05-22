Футболист Александр Зинченко и блогерша Влада Седан станут родителями во второй раз

В скором времени у дочери Зинченко и Седан появится братик или сестричка.

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Александр Зинченко и Влада Седан ждут второго ребенка / instagram.com/zinchenko

В семье украинского футболиста на позиции нападающего Александра Зинченко ожидается радостное событие - совсем скоро он станет отцом во второй раз.

На своей странице в Insgtaram он поделился трогательным видео - он, его жена, их дочь и пес по очереди поднимают ладони, сложенные одну на одну. Под ними скрывается снимок УЗИ.

"Мы ждем тебя", - коротко подписал ролик Зинченко. Подробности про ребенка он и его супруга, блогерша Влада Седан (Зинченко), пока держат в секрете.

видео дня

Их первенец, дочь по имени Ева, появилась на свет 1 августа 2021 года в США.

Александр Зинченко и Влада Седан в отношениях с 2019 года. В марте 2020 года пара расписалась. До отношений с Зинченко блогерша состояла три года в отношениях с другим известным футболистом - Андреем Борячуком

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