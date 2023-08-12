"Фу, противно": Вайкуле разнесла путиниста Резника

Лайма Вайкуле жестко высказалась по поводу предателя Резника.

https://stars.glavred.info/fu-protivno-vaykule-raznesla-putinista-reznika-10492795.html Ссылка скопирована

Лайма Вайкуле разнесла путиниста Резника / Коллаж Главред, фото interesnyefakty.org, скриншот видео

Певица из Латвии Лайма Вайкуле, которая открыто говорит о том, что Россия напала на Украину, прошлась по российскому поэту-песеннику, который писал песни для Аллы Пугачевой, Илье Резнику.

Так, в программе "И грянул Грэм" Вайкуле ответила на вопрос фанатки о том, как она относится к Резнику, который посвящает песни террористу Путину.

"Все, кто сегодня занимаются вот этим. Фу, как противно... Даже в детском саду я знала, что нельзя подлизываться... А сегодня, взрослому человеку писать песни о путине... Я не знаю. Мне кажется, это слишком. Некрасиво быть таким подлизой, открытым. Надо все же достоинство иметь. Это слишком", – сказала Вайкуле.

видео дня

Отметим, что Резник написал многие песни для многих артистов. В частности, его песни пела Ала Пугачева, Лайма Вайкуле, София Ротару и другие российские артисты.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле высказалась относительно россиян, которые в основной своей массе поддерживают военное нападение террориста Путина на Украину.

Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера Брежнева. "Вера настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет совсем недалеко от меня. Я очень рада, что она здесь со многими из своей семьи", - утверждает Вайкуле.

Вас также может заинтересовать: