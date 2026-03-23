"ФСБ не боитесь?": предательницу Елку "размазали" украинцы и получили ответ

Кристина Трохимчук
23 марта 2026, 16:59
Елка решила ворваться в Threads, но получила правду-матку от бывших соотечественников.
Елка стала гражданкой РФ
Елка - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елка

  • Певица Елка решила завести страничку в Threads
  • Как отреагировали украинцы

Певица Елка, которая недавно получила паспорт страны-агрессора РФ, решила завести аккаунт в популярной соцсети Threads, но неожиданно нарвалась на бурную реакцию украинцев. Артистке припомнили ее предательство родины и показали, что ей не рады в соцсети, которая запрещена в РФ.

Первый пост Елка выложила несколько дней назад. В нем она с помпой сообщила о желании зайти в новую для себя соцсеть и показать юморную сторону.

"Елка создает новую ветку. Скучали по моему искрометному чувству юмора? Рассказывайте, как тут у вас это работает", — написала певица.

Елка появилась в Threads
Елка появилась в Threads / скрин из Threads

К несчастью для артистки, алгоритмы Threads начали активно показывать ее пост именно бывшим соотечественникам. Елке припомнили ее слова о Владимире Путине, которого она в личных разговорах оскорбляла до того, как взять российский паспорт, и потребовали ясно выразить позицию по поводу войны, которую РФ ведет против ее родной страны. Также вспомнили артистке и ее переделанную песню "Прованс", с которой она выступала на федеральных каналах РФ, исключив упоминание Борисполя.

"Лиза, помнишь, как мы в Одессе после отборочного пили в баре на Екатерининской и ты клялась, что в жизни не будешь в России жить и все российское тебе чуждо? И Путин ***** и все такое. Всего каких-то 15 лет прошло — и смотри, как ты переобулась"

"Рассказываем, как здесь работает. Что по войне, которую Россия начала против твоей Родины? Есть что сказать?"

Реакция украинцев на Елку в Threads
Реакция украинцев на Елку в Threads / скрин из Threads

"Что может быть искрометнее, чем поменять "я буду в Борисполе" на "я буду бу-бу-бу""

"Как одесситка скажу, что я вас мысленно похоронила, и с вами рядом — все ваши песни. Ни одной не слушала с 22 года"

"А чего это вы во вражескую социальную сеть зашли, ФСБ не боитесь? Паспорт как дали, так могут и отнять"

Среди комментаторов по традиции нашелся и волонтер Сергей Стерненко, который, по традиции, поблагодарил предательницу за "помощь" украинским военным.

Сергей Стерненко ответил Елке
Сергей Стерненко ответил Елке / скрин из Threads

Сама Елка решилась ответить на ситуацию, развернувшуюся под ее публикацией, лишь спустя несколько дней. Она сделала вид, что не замечает сути претензий, которые ей высказали бывшие соотечественники, но получила новую порцию насмешек за неправильно написанное название соцсети.

"Мой первый день в тернс: мы тебя обожаем, гори ты в аду. В целом ничего нового. Не проклинаю вас в ответ, если у вас в ленте милый песик или котейка", — решила отшутиться певица.

Ранее Главред сообщал, что известная певица София Ротару прервала молчание в соцсетях, чтобы поздравить внука Анатолия Евдокименко. Артистка публично обратилась к наследнику, который сейчас строит жизнь за границей, отметив важную для него дату.

Также организаторы самовольно остановили концерт Виктора Павлика, выразив недовольство его пением. Помимо резких высказываний в адрес артиста, организаторы пытались заставить его сделать уколы адреналина в связки, игнорируя риски для здоровья исполнителя.

О персоне: певица Елка

Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ.

Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 24 марта

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

РФ пошла в новое масштабное наступление - какие города под угрозой и готовы ли ВСУ

Реклама

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

