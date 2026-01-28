Французское Le Figaro посвятило статью 22-летней ветеранке и победительнице "Танцев со звездами"

Мужество Руси Данилкиной покорило ведущее европейское издание и его аудиторию.

Руся Данилкина Le Figaro - ветеранка рассказала о ранении и Танцах со звездами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rusya_danilkina, Le Figaro

Что Руслана Данилкина говорит о своем участии в "Танцах со звездами"

Об истории ветеранки и ее мотивации

В конце декабря 2025 года в эфир вышел спецвыпуск "Танцев со звездами". Популярное в Украине шоу перестали снимать из-за полномасштабного вторжения, поэтому его возвращение в эфир стало настоящим культурным и социальным событием. Во время трансляций удалось собрать и передать центру Superhumans средства на прицельную эвакуацию.

Победительницей "Танцев" стала украинская ветеранка Руслана Данилкина в паре с танцором Павлом Симакиным. История 22-летней девушки, которая потеряла ногу на войне, ее грациозное выступление на протезе, ее убеждения впечатлили иностранные СМИ. В частности популярное французское издание Le Figaro взяло у Руси интервью.

10 февраля 2023 года (когда Данилкиной было всего 19 лет) на Херсонском направлении автомобиль, на котором военная ехала с побратимами, попал под прямой обстрел. Вследствие этого девушке оторвало левое колено.

"Это был настоящий спуск в ад. Когда ты ранена, последнее, о чем думаешь, — это танцы. Это не терапия. Это огромная физическая и моральная нагрузка. Каждое движение напоминает, что твое тело уже не такое, как раньше", - цитирует Русю 1plus1.

Руся Данилкина Le Figaro - ветеранка рассказала о ранении и Танцах со звездами / фото: Le Figaro

Это стало одним из мотиватором Данилкиной на участие в "Танцах со звездами". "Я подумала: девушка с одной ногой, которая танцует, точно привлечет внимание. Но чтобы люди остались у экранов, движения должны были быть красивыми. Чтобы был виден протез — и в то же время не чувствовалась сложность. Наш танец — о жизни. О принятии любви. Потому что когда твое тело ранено, очень сложно полюбить себя. А позволить кому-то другому полюбить тебя — еще сложнее", - говорит она.

Руся Данилкина Le Figaro - ветеранка рассказала о ранении и Танцах со звездами / фото: Le Figaro

Однако наибольшим "двигателем" все же стала благотворительная составляющая шоу - сбор на прицельную эвакуацию раненых украинских военных. "Критически важно сократить время пребывания в стабилизационном пункте — именно там люди рискуют потерять руку или ногу. Superhumans ежедневно поддерживает наших военных, которые сдерживают врага. Важно показать и солдатам, и гражданским, что тыл существует — что все раненые, независимо от того, военные они или гражданские, женщины или дети, получат помощь и протезы", - убеждена Руслана.

К команде Superhumans ветеранка присоединилась после демобилизации. Она отмечает: после ранения рядом с ней не оказалось никого, кто мог бы ей объяснить, что ей предстоит пережить. "Поэтому я делюсь опытом. Я знаю более 1500 раненых. У многих — сверхтяжелые травмы: ампутации двух, трех, даже четырех конечностей. Другие — с ранениями лица. Мы восстанавливаем им челюсти, учим снова жевать. Не все, кто выходит из Superhumans, готовы покорять вершины или выходить на подиум. Это сложно принять. Но мы рядом. Мы помогаем", - делится Данилкина.

Руся Данилкина Le Figaro - ветеранка рассказала о ранении и Танцах со звездами / фото: instagram.com/rusya_danilkina

Наталья Вовк, маркетинг-директор телеканала 1+1, на котором вышел спецвыпуск "Танцев" отметила, что такие герои, как Руслана Данилкина, являются ярким примером несгибаемой воли украинцев, вдохновением, напоминанием, что жизнь продолжается вопреки всему.

Смотрите видео выступления Руси Данилкиной и Павла Симакина на шоу Танцы со звездами:

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

