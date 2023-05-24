"Филипп-скромняжка": Киркоров публично высказался про своего партнера

Путинист Киркоров признался, что при помощи пластики слепил из себя "новую Примадонну" ради любимого человека.

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Филипп Киркоров рассказал про человека, с которым живет / Скриншот YouTube

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон на одном из пропагандистских телеканалов обнаружил интервью с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым, фрагментом которого поделился на своей странице в Instagram. Недавно эпатажный артист шокировал публику пластическими операциями - хотел омолодиться, увеличил ягодицы, но стал неузнаваемой пародией на самого себя.

В эфире ведущий поинтересовался у Киркорова, зачем ему понадобились такие нелепые метаморфозы, на что пропагандистский певун ответил, что лег под нож "ради того, с кем он живет".

Тогда Филе стали задавать наводящие вопросы: как давно он вместе со своим партнером, как его зовут, какой у него рост, вес, является ли этот человек частью мира шоу-бизнеса. Конкретно, подпрыгивая на своих несоизмеримо больших ягодицах, певец ответил лишь на последний вопрос - нет, его партнер не имеет ничего общего с селебритиз.

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Насчет остального, под одобрительные возгласы зрителей, он ответил так: "Счастье любит тишину. Так же, как и деньги. Это мое!"

В ответ ведущий, пораженный молчаливостью обычно несдержанного на язык Киркорова, воскликнул: "Я никогда не думал, что я это скажу: Филипп - скромняжка!"

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