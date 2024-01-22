"Фиалками мой самый дорогой сын прорастет": первое интервью матери погибшего поэта и военного "Дали" Кривцова

В Сніданку з 1+1 Надежда Кривцова поделилась щемящими воспоминаниями о Максиме, а военные и актеры прочитали его последнее стихотворение.

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Надежда Кривцова в Сніданку з 1+1 рассказала о погибшем Максиме Кривцове / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Ежедневно с 6:30 до 9:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей утреннего проекта Сніданок з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины.

Сегодня пулеметчику, поэту и фотографу Максиму "Дали" Кривцову должно было бы исполниться 34 года. Максим был участником Революции Достоинства, добровольцем, писал стихи, фотографировал на пленку и имел очень много друзей. Все, кто его знал, говорили, что добрее Максима человека просто не существовало. До своего Дня рождения военнослужащий не дожил 15 дней. Первой его гибель подтвердила мама, процитировав строки одного из последних стихотворений Максима. Ко дню рождения героя Сніданок з 1+1 пообщался с мамой погибшего военнослужащего Надеждой Кривцовой. Она согласилась поделиться воспоминаниями о Максиме и дать первое интервью после его гибели. Надежда Кривцова называет сына "золотым ребенком" и несмотря на боль вспоминает, каким он был в детстве.

"Он был очень разговорчивым. Единственные замечания, которые он получал в школе, были из-за того, что он любил говорить. Занимался плаванием, у него был разряд, любил готовить. Любимое блюдо - это брауни, также пек очень хорошие эклеры. У него паска получалась лучше, чем у меня, он готовил более изысканно. Это был просто Максим, которого все знали. Центр Вселенной, центр нашей жизни", - с улыбкой сквозь слезы вспоминает мать Максима Надежда Кривцова.

Когда в 2014 россияне ворвались на Восток, Максим Кривцов тайком от родных пошел добровольцем на фронт. О том, что сын воюет, мама узнала из фотографии в интернете.

"Я случайно увидела фотографию Максима в форме. Я ему позвонила, спросила где он и рассказала, что видела его фото. На что он ответил, что у него все хорошо, он на работе, а фотография в форме, это фотосессия. Максим сразу сбросил звонок, а через 2 минуты перезвонил и сказал: "Мама, мне уже легче, вы уже знаете", - рассказала мать погибшего военнослужащего.

Позже Максим демобилизовался и помогал участникам АТО в Veteran Hub. Но после начала полномасштабного вторжения в 2022 году снова взял в руки оружие. Свою смерть Максим будто предчувствовал. Что-то плохое ощущала уже и мать военного Надежда Кривцова.

"Эти последние его стихи - я уже очень плакала и не находила себе места. Наверное, уже что-то чувствовала", - откровенно поделилась мать Максима Кривцова.

Поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали" погиб на фронте 7 января этого года. Вместе с Максимом погиб и его рыжий кот. Прежде всего поэт мечтал о том, чтобы его стихи знали и читали. Поэтому специально ко дню рождения военного Сніданок з 1+1 подготовил особый ролик. В нем последнее стихотворение Максима Кривцова, стихотворение, которое он опубликовал за 2 дня до своей гибели, "Розквітнути фіалкою" читают Ахтем Сеитаблаев, Алексей Богданович, Евгений Нищук, Александр Кобзарь.

Утро с Сніданком з 1+1 – это свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, настраивающие на продуктивный день. Не пропустите ежедневно проект с 6:30 до 9:30 на телеканале 1+1 Украина. Также посмотреть проект можно на платформе Кино и телевидения Киевстар ТВ.

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