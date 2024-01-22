УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Фиалками мой самый дорогой сын прорастет": первое интервью матери погибшего поэта и военного "Дали" Кривцова

Анна Подгорная
22 января 2024, 15:12
В Сніданку з 1+1 Надежда Кривцова поделилась щемящими воспоминаниями о Максиме, а военные и актеры прочитали его последнее стихотворение.
Надежда Кривцова в завтраке с 1+1 рассказала о погибшем Максиме Кривцове
Надежда Кривцова в Сніданку з 1+1 рассказала о погибшем Максиме Кривцове / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Ежедневно с 6:30 до 9:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей утреннего проекта Сніданок з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины.

Сегодня пулеметчику, поэту и фотографу Максиму "Дали" Кривцову должно было бы исполниться 34 года. Максим был участником Революции Достоинства, добровольцем, писал стихи, фотографировал на пленку и имел очень много друзей. Все, кто его знал, говорили, что добрее Максима человека просто не существовало. До своего Дня рождения военнослужащий не дожил 15 дней. Первой его гибель подтвердила мама, процитировав строки одного из последних стихотворений Максима. Ко дню рождения героя Сніданок з 1+1 пообщался с мамой погибшего военнослужащего Надеждой Кривцовой. Она согласилась поделиться воспоминаниями о Максиме и дать первое интервью после его гибели. Надежда Кривцова называет сына "золотым ребенком" и несмотря на боль вспоминает, каким он был в детстве.

"Он был очень разговорчивым. Единственные замечания, которые он получал в школе, были из-за того, что он любил говорить. Занимался плаванием, у него был разряд, любил готовить. Любимое блюдо - это брауни, также пек очень хорошие эклеры. У него паска получалась лучше, чем у меня, он готовил более изысканно. Это был просто Максим, которого все знали. Центр Вселенной, центр нашей жизни", - с улыбкой сквозь слезы вспоминает мать Максима Надежда Кривцова.

Когда в 2014 россияне ворвались на Восток, Максим Кривцов тайком от родных пошел добровольцем на фронт. О том, что сын воюет, мама узнала из фотографии в интернете.

"Я случайно увидела фотографию Максима в форме. Я ему позвонила, спросила где он и рассказала, что видела его фото. На что он ответил, что у него все хорошо, он на работе, а фотография в форме, это фотосессия. Максим сразу сбросил звонок, а через 2 минуты перезвонил и сказал: "Мама, мне уже легче, вы уже знаете", - рассказала мать погибшего военнослужащего.

Позже Максим демобилизовался и помогал участникам АТО в Veteran Hub. Но после начала полномасштабного вторжения в 2022 году снова взял в руки оружие. Свою смерть Максим будто предчувствовал. Что-то плохое ощущала уже и мать военного Надежда Кривцова.

"Эти последние его стихи - я уже очень плакала и не находила себе места. Наверное, уже что-то чувствовала", - откровенно поделилась мать Максима Кривцова.

Поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали" погиб на фронте 7 января этого года. Вместе с Максимом погиб и его рыжий кот. Прежде всего поэт мечтал о том, чтобы его стихи знали и читали. Поэтому специально ко дню рождения военного Сніданок з 1+1 подготовил особый ролик. В нем последнее стихотворение Максима Кривцова, стихотворение, которое он опубликовал за 2 дня до своей гибели, "Розквітнути фіалкою" читают Ахтем Сеитаблаев, Алексей Богданович, Евгений Нищук, Александр Кобзарь.

Утро с Сніданком з 1+1 – это свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, настраивающие на продуктивный день. Не пропустите ежедневно проект с 6:30 до 9:30 на телеканале 1+1 Украина. Также посмотреть проект можно на платформе Кино и телевидения Киевстар ТВ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине шоу-бизнес Сніданок з 1+1 новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

16:09 Мир
Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез "подарки"

Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез "подарки"

14:51 Украина
Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине: детали

Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине: детали

14:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет пластиковая бутылка

16:34

"Пару миллионов евро вывезти в Европу": El Кравчук жестко прошелся по Олегу Виннику

16:09

Украина может получить 20 миллиардов евро помощи от ЕС: на что пойдут средства

16:04

Кого нужно пустить в дом 23 января, чтобы жизнь начала улучшаться - приметы

15:44

Поломать жизнь: Карпачев объяснил, почему нельзя пугать детей Бабаем

Россия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - ГорбачРоссия попытается начать войну против НАТО после выборов в США - Горбач
15:42

Премьер Словакии предлагал Киеву "уступить" РФ территорию: в МИД ответили

15:36

Если вещь села после стирки: легчайший способ спасти одежду средством для волос

15:17

Веселая головоломка для людей с высоким IQ: только единицы найдут зонтик

15:12

"Фиалками мой самый дорогой сын прорастет": первое интервью матери погибшего поэта и военного "Дали" КривцоваВидео

Реклама
14:59

"Крым вернуть невозможно": "оппозиционный" кандидат в РФ зашкварился заявлением

14:54

Какая температура должна быть в холодильнике: простейший совет сбережет продукты

14:51

Новоизбранный премьер Польши Туск в Киеве: привез "подарки"

14:47

Зеленский издал указ об "украинских" Кубани и Слобожанщине: детали

14:42

Евровидение-2024: стали известны имена жюри Национального отбора на конкурс

14:09

Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой

13:53

Три самых недооцененных продукта: они дарят организму настоящее крепкое здоровье

13:48

Враг изменил направление основного удара: в ВСУ прокомментировали наступление РФ

13:45

Гороскоп на завтра 23 января: Овен - важное знакомство, Водолею - возврат денег

13:38

49-летний Тед Мосби из сериала "Как я встретил вашу маму" впервые женился

13:34

Среди уничтоженных офицеров – полковник РФ: новые детали удара по А-50 и Ил-22

Реклама
13:19

Певица Тринчер и блогер Волошин официально развелись

12:54

Ситуация нелегкая: Гуменюк рассказала о ходе боевых действий на левом берегу Днепра

12:51

Результат ошарашил: химик Репич рассказал, сколько микробов в салатах из супермаркета

12:41

"Это был шок": РФ окружила Авдеевку и "душит" с трех сторон – боец ВСУ

12:34

Кричевский снял яркий клип с Зибровым на украинскую версию "Киевляночки"Видео

12:11

Предательница Анна Asti сбежала из РФ на реабилитацию - СМИ

12:04

Церковный праздник 23 января: что приведет к несчастью в день памяти св. Климента

11:42

Опытные кулинары добавляют чайный пакетик при варке круп: зачем они так делают

11:40

РФ планирует новую войну в Европе: эксперт назвал неожиданный сценарий и сроки

11:39

Эксперт объяснил, как Германия подстраховывает США в военной помощи Украине

11:37

Морозы, туманы и сильный гололед: синоптик предупредил об опасной погоде

11:01

Пытался сбежать за границу: сына Гринкевича задержали в ОдессеВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Драконам - разлука с семьей, Змеи - наберитесь терпения

10:57

Звезда "Киборгов" рассказал, как лупасил физиономию актеру из РФ на съемках

10:36

Невероятные картофельные блинчики на закуску: быстрый рецепт

10:35

Нацгвардеец устроил бойню в Лимане: расстрелял пенсионерку с дочерью и двоих копов

10:22

"Нет такого ресурса": в Нацполиции рассказали, будут ли массово раздавать повестки

10:03

Зеленский внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве: что известно

09:47

Часть украинцев оказалась под угрозой прекращения выплат пенсий: кто рискует

09:47

В небе - черный столб дыма: в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы

Реклама
09:43

Гастроэнтеролог рассказал, почему пора перестать пользоваться телефоном в туалете

09:41

Уничтожение флота РФ в Черном и Азовском морях: в ВСУ намекнули на новые цели

09:22

Как стильно сочетать цвета в 2024 году: топ-6 самых трендовых вариантов

08:54

Удары по россиянам: генерал из США предложил самолетам НАТО атаковать цели РФ

08:36

Погода в Украине в феврале: когда начнется весеннее потепление

08:11

Устранение Путина: генерал-разведчик раскрыл неожиданный сценарий бунта в РФВидео

07:54

"Ядро поддержки Украины": в США объяснили, что является основой победы над РФ

06:54

Бои за Авдеевку: в ISW зафиксировали продвижение оккупантов по улицам города

06:32

Кремль в пропагандистских целях снова убил жителей Донецкамнение

05:00

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти "коня"

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Церковные праздники 2024Великий пост 2024С днем рождения подруге
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять