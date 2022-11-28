"Фэйс весь обколотый ботоксом": как сейчас выглядит 66-летний Шифрин

Поклонники опешили, увидев, как изменился Ефим Шифрин.
Комик Ефим Шифрин поразил поклонников внешним видом на новой публикации в соцсетях.
На своей страничке в Instagram он опубликовал видео, на котором показал свое занятие в спортзале.
На сегодняшний день ему 66 лет, хоть сразу и не скажешь. Юморист активно занимается спортом и тщательно следит за собой, но поклонники заподозрили в этом подвох.
"Фэйс весь обколотый ботоксом", "Не завидуйте, недорогая процедура, рекомендую", "Фима давно в "качалке", "Была бы семья - был бы дряхлым стариком", "Да уж, поезжай на Донбасс. там нужны хлопцы боеприпасы подносить, анаболик хренов", - писали в комментариях под кадрами.
Ранее муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.
В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно непохожим на себя.
Также сообщалось, что певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии. По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.
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