Фаворит Холостячки после гей-свадьбы совершил экстремальное бьюти-преображение

В начале мая фотограф и дайвер Андрей Хветкевич, который стал известен благодаря участию романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, сыграл свадьбу со своим возлюбленным.
Последний год для мужчины был полным событий - каминг-аут, помолвка, борьба с хейтом из-за сексуальной ориентации... Не удивительно, что в итоге Хветкевич решил что-то изменить в своей жизни, и начал он с прически.
Бывший фаворит Холостячки стал платиновым блондином - крайне неожиданное решение, которое, впрочем, весьма гармонично влилось в его образ. Свежим фото бьюти-преображениям мужчина поделился на своей странице в Instagram.
"Платиновый белый - новый я! Перемены - это хорошо, особенно если ты выходишь из своей зоны комфорта чтобы исследовать новые горизонты", - подписал снимки Хветкевич.
В комментариях мнения про его новую прическу разделились: одни отмечают, что такой цвет ему к лицу, другие - сравнивают с путинистом Филиппом Киркоровым (и не в хорошем смысле).
Ранее Андрей Хветкевич эффектно признал свою сексуальную ориентацию, и сделал предложение своему избраннику, с которым встречался еще до встречи с Огневич. Певица поддержала решение мужчины.
Также участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.
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