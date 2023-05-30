Фаворит Холостячки после гей-свадьбы совершил экстремальное бьюти-преображение

Андрей Хветкевич предстал перед поклонниками в новом образе, чем вызвал бурную реакцию Сети.

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Андрей Хветкевич кардинально сменил имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diveeasy

В начале мая фотограф и дайвер Андрей Хветкевич, который стал известен благодаря участию романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, сыграл свадьбу со своим возлюбленным.

Последний год для мужчины был полным событий - каминг-аут, помолвка, борьба с хейтом из-за сексуальной ориентации... Не удивительно, что в итоге Хветкевич решил что-то изменить в своей жизни, и начал он с прически.

Бывший фаворит Холостячки стал платиновым блондином - крайне неожиданное решение, которое, впрочем, весьма гармонично влилось в его образ. Свежим фото бьюти-преображениям мужчина поделился на своей странице в Instagram.

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"Платиновый белый - новый я! Перемены - это хорошо, особенно если ты выходишь из своей зоны комфорта чтобы исследовать новые горизонты", - подписал снимки Хветкевич.

В комментариях мнения про его новую прическу разделились: одни отмечают, что такой цвет ему к лицу, другие - сравнивают с путинистом Филиппом Киркоровым (и не в хорошем смысле).

Андрей Хветкевич кардинально сменил имидж / instagram.com/diveeasy

Ранее Андрей Хветкевич эффектно признал свою сексуальную ориентацию, и сделал предложение своему избраннику, с которым встречался еще до встречи с Огневич. Певица поддержала решение мужчины.

Также участник 2 сезона Холостячки со Златой Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич рассказал, кто из соперников на проекте ему нравился, как мужчина.

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