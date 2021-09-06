Фанаты обокрали популярного американского рэпера

Lil Uzi Vert / instagram.com/liluzivurt/

Американский рэпер Lil Uzi Vert пострадал от избыточной любви своих фанатов. У него во время фестиваля кто-то вытащил бриллиант в 24 миллиона долларов изо лба.

Об этом изданию TMZ, рассказал сам рэпер. Инцидент произошел еще в июле на фестивале Rolling Loud в Майами.

Он поставил себе алмаз в лоб в феврале 2021 года, и показал пугающее фото с кровью сразу после установки.

По словам Lil Uzi Vert, имплант не был надежным, когда он прыгнул со сцены на фестивале хип-хопа в Майами... и его поклонники вырвали его прямо из его лба.

"Хорошие новости... у него не было серьезных повреждений лица и вместо него теперь пирсинг со штангой... и да, алмаз у него", - говорится в сообщении.

Рэпер удалял алмаз, но потом летом поставил его обратно, чтобы выступить на фестивале. Когда он вынимает драгоценность, то вставляет на место бриллианта штангу.

По словам музыканта, он начал собирать на розовый камень еще в 2017 году, когда впервые его увидел за загорелся этой идеей. Для вживления он выбрал лоб, чтобы точно не потерять.