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Фанаты нашли, на кого похож сын Меган Маркл

26 мая 2021, 14:50

Недавно в Сети появилось фото сына Меган Маркл и принца Гарри, которого они тщательно прячут.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

На Apple TV вышел новый документальный сериал производства принца Гарри и Опры Уинфры, который рассказывает о ментальном здоровье. Во второй серии засветился сын Меган Маркл Арчи свой персоной, и эпизод набрал бешенную популярность.

Как сообщает издание Hello, теперь популярность получил пост в Твиттере, где фанаты беглой королевской пары нашли детское фото Меган.

В посте есть фотография Меган, сделанная, когда ей было шесть месяцев. В сети сравнили фото маленького Арчи и 6-месячной Меган, которая сидела на руках у сводной сестры Саманты.

Со снимков заметно, как сильно похожи сын с мамой. У Арчи, так же как и у Меган, пухлые щеки, вьющиеся волосы и темные глаза. Одни пользователи сетей сына принца Гарри назвали мини-копией герцогини, другие наоборот - сказали, что это вовсе не Арчи. Читайте такжеСтало известно, кто при дворе все еще злится на Меган Маркл после ее отъезда

"Я не думаю, что Арчи на качелях вообще очень похож на свою мать слева.", "И они так беспокоятся о цвете кожи Арчи, он белее, чем Уильям и Чарльз вместе взятые.", "Арчи - красивый, здоровый и уравновешенный мальчик! Да благословит Бог эту семью !!", "Это не Арчи", "Оба эти фото Арчи? Или та, что слева, Меган?", - пишут в комментариях.

Напомним, принц Гарри потребовал извинений для Меган Маркл от любимых родственников после скандала с расизмом.

Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.

До этого изгнанная из королевской семьи актриса призналась, что подумывала о самоубийстве из-за угнетения во время проживания во дворце.

принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
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