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Евровидению хотят поменять правила: что предлагают

17 мая 2022, 23:40

Россия отстранена от участия во многих международных конкурсах.

Евровидение Украина
Евровидение 2022 выиграла Украина / eurovision.tv

Министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану предложил реформировать "Евровидение", отказавшись от жюри.

По словам Ромашкану, песенный конкурс нуждается в перезагрузке, чтобы на результат влияли только голоса зрителей, пишет Lenta.ru.

"Я хотел бы, чтобы произошла полная перезагрузка "Евровидения", возможно, на базе только голосов зрителей. Давайте всеми способами заявлять о необходимости фундаментальной реформы "Евровидения", — заявил министр.

Читайте такжеПобеда Украины на Евровидении: Соседов побредил о фашизме и прокомментировал победу Kalush Orchestra

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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