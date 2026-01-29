Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

Евровидение-2026: объявлены ведущие конкурса

Виталий Кирсанов
29 января 2026, 13:17
19
70-й юбилейный конкурс "Евровидение-2026" состоится в Вене (Австрия).
Объявлены ведущие "Евровидения-2026"
Объявлены ведущие "Евровидения-2026" / коллаж: Главред, фото: corp.suspilne.media

Кратко:

  • Ведущими будут Виктория Сваровски и Михаэль Островски
  • Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, гранд-финал - 16 мая

Австрийская телекомпания ORF объявила, что Виктория Сваровски и Михаэль Островски будут ведущими международного песенного конкурса "Евровидение-2026" в Вене. Об этом сообщает "Суспильне".

"Виктория Сваровски родом из Инсбрука в Тироле (Австрия) и является телеведущей, предпринимательницей, моделью, дизайнером и певицей. Как часть всемирно известной семьи Сваровски, Виктория еще в раннем возрасте сознательно решила выбрать профессиональный путь, независимый от семейного бизнеса", - говорится в сообщении.

видео дня

Что касается Михаэля Островски, то отмечается, что он родом из Леобена в Австрии, актер кино и телевидения, а также популярный телеведущий.

"Известный прежде всего своими комедийными ролями, он также написал сценарии к нескольким фильмам (Nacktschnecken, Contact High, Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott), а также был режиссером (Hotel Rock'n'Roll). В фильме Der Onkel 2022 года Михаэль не только сыграл главную роль вместе с Анке Энгельке и Симоном Шварцем, но и был автором сценария и режиссером. Книгу Der Onkel, которая стала основой для фильма, также написал Михаэль. Кроме того, он снялся во многих телесериалах, таких как Eberhoferkrimi, Ein Krimi in Passau, Vier Frauen und ein Todesfall", - говорится в сообщении.

70-й юбилейный конкурс "Евровидение-2026" состоится в Вене (Австрия). Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, гранд-финал - 16 мая на Wiener Stadthalle, крупнейшей крытой арене Австрии.

Представитель от Украины выступит во второй части второго полуфинала "Евровидения-2026", который состоится 14 мая.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Евровидение-2026 - главное

Национальный отбор-2026 определит, кто представит Украину на грядущем Евровидении в Вене в мае. Среди десяти финалистов конкурса оказались Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба. Победителя, который поедет на Евровидение-2026 еврофаны и авторитетное жюри выберет 7 февраля.

Отметим, как сообщал Главред, ранее стал известен порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.

Читайте также:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

21:24

Самолеты, системы ПВО и ракеты: детали новых пакетов Франции и ФРГ Украине

21:01

Новый график отключений для Ровенской области: когда не будет света 29 января

20:52

Новые графики отключений для Черкасс и области - когда не будет света 29 января

