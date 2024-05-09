УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит

Элина Чигис
9 мая 2024, 09:51
71
Сегодня стартует второй полуфинал масштабного песенного конкурса Евровидения-2024.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 прямой эфир - второй полуфинал Евровидение-2024 смотреть онлайн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Сегодня в 22.00 в городе Мальме (Швеция), начнется второй полуфинал Евровидения-2024.

Участие примут конкурсанты из 16 стран. Украина в этот раз не голосует, ведь alyona alyona и Jerry Heil уже в топ-10 первого полуфинала. Шоу будет продолжаться до 03.00, также выступят представители стран "Большой пятерки" – Италия, Испания и Франция. Но они не будут соревноваться, а просто представят свои выступления в прямом эфире.

видео дня

Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2024

На сцену в Мальме выйдут 16 участников - представители таких стран: Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Евровидение-2024 прямой эфир - второй полуфинал Евровидение-2024 смотреть онлайн
Евровидение-2024 прямой эфир - второй полуфинал Евровидение-2024 смотреть онлайн / instagram.com/eurovision

Второй полуфинал Евровидения-2024 - онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision, но на языке оригинала.

Украиноязычный эфир будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Facebook-аккаунт Евровидения;

Суспільне Культура;

Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Евровидения;

Украина.в приложении Дія.

Украина на Евровидении-2024 - детали

Отметим, выступление alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024 могло сорваться. А все из-за того, что на сцене выступал Olly Alexander из Великобритании. Во время его выступления в зале зажгли дымовые шашки для большей эффектности. Увы, дым не успел рассеяться к тому моменту, как на сцену вышли украинские артистки.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ снова атакует Украину "Калибрами": в ВСУ рассказали о проблемах оккупантов

РФ снова атакует Украину "Калибрами": в ВСУ рассказали о проблемах оккупантов

10:09 Украина
Страны Запада отзывают дипломатов из России: чего ждать Украине

Страны Запада отзывают дипломатов из России: чего ждать Украине

09:00 Аналитика
"Украина не просила введения войск НАТО": Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ

"Украина не просила введения войск НАТО": Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ

08:51 Украина
Все главные новости

Популярное

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату 47955

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ 12747

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способ

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали 12404

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблем 7897

Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблем

Последние новости

10:31

Кейт Миддлтон встретится с принцем Гарри в Лондоне при одном условии

10:09

РФ снова атакует Украину "Калибрами": в ВСУ рассказали о проблемах оккупантов

10:02

Некоторым украинцам дадут деньги на коммуналку: кому подняли суммы из-за атак РФ

09:52

"Бьют, пока ПВО ослаблена": в ISW объяснили цели последних ракетных ударов РФ по Украине

09:51

Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит

Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с КоваленкоЧто готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко
09:35

Мужчина провалил собеседование в первые пять минут: как ему это удалось

09:22

Италия передаст Украине новый пакет военной помощи, куда войдет система ПВО SAMP/T

09:21

Гороскоп на завтра 10 мая: Ракам - токсичные отношения, Весам - тупик в карьере

09:00

Страны Запада отзывают дипломатов из России: чего ждать Украине

Реклама
08:59

"Он точно крякнет": бывшая жена Остапчука заскочила в дом, куда ведущий привел молодую жену

08:51

"Украина не просила введения войск НАТО": Столтенберг назвал единственный способ остановить РФ

08:18

ВСУ держатся на грани сил: оккупанты продвинулись в районе Веселого - DeepState

08:10

Почему РФ выбрала новую тактику обстреловмнение

08:03

Как легко почистить вертикальные жалюзи: способ, о котором знают единицы

08:02

Кристина Орбакайте лишит сына Никиту Преснякова наследства - причина

07:30

Дроны атаковали нефтебазу под Анапой в РФ: вспыхнул мощный пожарВидео

06:47

Российские дроны атаковали Одесчину: сколько сбито и что известно о последствиях

06:10

Минский вождь Лукашенко начал словесно угрожать оружиеммнение

05:55

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 5 секунд найти панду

05:32

Россия готовит многовекторное наступление: Коваленко раскрыл масштабные планы оккупантов

Реклама
04:45

РФ хватит сил еще на 1,5-2 года войны: Коваленко оценил запас прочности оккупантовВидео

04:00

Россия атаковала Украину новейшей Х-101: эксперт раскрыл, что это значит

03:30

Охотница за богатыми стариками: вскрылись детали личной жизни молодухи Петросяна

03:00

Придется разруливать: у родственников Аллы Пугачевой случилась беда

02:20

"Танков достаточно много": Коваленко рассказал о серьезном давлении россиян на фронтеВидео

01:40

Нужно найти пять звезд среди моря цветов за 5 секунд - очень сложная головоломка

00:49

Мурат Налчаджиоглу накинулся на бывшего продюсера Ани Лорак

00:11

Мальдивы отвергают балерину: Волочкова чуть не утонула в шторм

00:09

США готовят Украине новые пакеты военной помощи - Госдеп

08 мая, среда
23:56

Прогресс России очень ограничен: топ-генерал НАТО раскрыл шансы Украины на победу

23:12

РФ изменила тактику ударов по украинским энергообъектам - Укрэнерго

22:43

Россияне прорвались в Красногоровку: ВСУ заблокировали врага - Волошин

22:38

Известный украинский продюсер показал истинное лицо Галкина и Пугачевой - детали

22:34

Число 71 среди 77 увидят только самые внимательные: сложная загадка с "изюминкой"

22:30

На фронте погиб герой известного мема "Ду ю спік паски?"

21:51

"Иконические танцы": предательница Ани Лорак засветилась на Евровидении 2024

21:45

Номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024 мог сорваться - подробностиВидео

21:38

На фронте сейчас одна из самых угрожающих ситуаций: Жорин - о планах РФ

21:34

Как почистить сетку вытяжки от жира: средство, которое хорошо сработает

21:31

Крым станет "больным" местом россиян: раскрыты преимущества ATACMS над Storm Shadows

Реклама
21:18

Лучший период для перемен: что категорически нельзя делать в период НоволунияВидео

21:03

Оценивать эффект от помощи США слишком рано: Остин сделал заявление об успехах ВСУ

20:05

Количество массированных атак на Украину внезапно упало: Свитан назвал причину

19:36

Влупит 5-градусный мороз: когда в Украину придет потепление

19:36

Сколько заключенных мобилизуют по новому закону: Арахамия назвал реальное число

19:30

Больше не прячутся: возлюбленная Позитива показала милое сэлфи с артистом

19:21

Чем почистить подошву утюга от нагара: простой способ, о котором многие забыли

19:10

Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблеммнение

19:04

"Никаких линий обороны времен Порошенко не существовало" - боец о фортификации на фронте актуально

18:38

РФ возобновила активные штурмы: что известно о возможном наступлении на Сумы и Харьков

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять