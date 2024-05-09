Евровидение-2024 второй полуфинал: где смотреть и кто выступит

Сегодня стартует второй полуфинал масштабного песенного конкурса Евровидения-2024.

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Евровидение-2024 прямой эфир - второй полуфинал Евровидение-2024 смотреть онлайн / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Сегодня в 22.00 в городе Мальме (Швеция), начнется второй полуфинал Евровидения-2024.

Участие примут конкурсанты из 16 стран. Украина в этот раз не голосует, ведь alyona alyona и Jerry Heil уже в топ-10 первого полуфинала. Шоу будет продолжаться до 03.00, также выступят представители стран "Большой пятерки" – Италия, Испания и Франция. Но они не будут соревноваться, а просто представят свои выступления в прямом эфире.

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Кто выступит во втором полуфинале Евровидения-2024

На сцену в Мальме выйдут 16 участников - представители таких стран: Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Евровидение-2024 прямой эфир - второй полуфинал Евровидение-2024 смотреть онлайн / instagram.com/eurovision

Второй полуфинал Евровидения-2024 - онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения-2024 будет доступна на официальном YouTube-канале Eurovision, но на языке оригинала.

Украиноязычный эфир будет доступен на телеканале и всех диджитал-платформах "Суспільного":

Facebook-аккаунт Евровидения;

Суспільне Культура;

Суспільне Євробачення;

YouTube-канал Евровидения;

Украина.в приложении Дія.

Украина на Евровидении-2024 - детали

Отметим, выступление alyona alyona и Jerry Heil в первом полуфинале Евровидения-2024 могло сорваться. А все из-за того, что на сцене выступал Olly Alexander из Великобритании. Во время его выступления в зале зажгли дымовые шашки для большей эффектности. Увы, дым не успел рассеяться к тому моменту, как на сцену вышли украинские артистки.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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