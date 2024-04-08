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Евровидение-2024 - где и когда смотреть трансляцию онлайн

Анна Подгорная
8 апреля 2024, 23:07
Поклонники уже в ожидании - начало мая благодаря Евровидению будет очень музыкальным.
Евровидение-2024
Евровидение смотреть онлайн - Евровидение-2024 прямой эфир смотреть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

До начала одного из главных музыкальных событий года, конкурса Евровидение-2024, осталось меньше месяца. В этом году соревнование принимает Мальме, Швеция, куда в 2023 году привезла победу и заветный хрустальный микрофон певица Loreen.

Первый полуфинал Евровидения состоится уже 7 мая, второй - 9, а грандфинал - 11 мая. Еврофаны со всего мира уже в предвкушении праздника музыки, который для них устроят самые яркие артисты этого года.

В Украине, которую на конкурсе представит дуэт alyona alyona & Jerry Heil, посмотреть Евровидение можно будет сразу на нескольких платформах. Трансляцию, которая начнется в 22:00 по Киевскому времени проведет телеканал Суспільне Культура. Также прямой эфир можно будет посмотреть онлайн.

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Смотреть Евровидение-2024 онлайн можно:

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.

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