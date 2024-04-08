Евровидение-2024 - где и когда смотреть трансляцию онлайн

До начала одного из главных музыкальных событий года, конкурса Евровидение-2024, осталось меньше месяца. В этом году соревнование принимает Мальме, Швеция, куда в 2023 году привезла победу и заветный хрустальный микрофон певица Loreen.
Первый полуфинал Евровидения состоится уже 7 мая, второй - 9, а грандфинал - 11 мая. Еврофаны со всего мира уже в предвкушении праздника музыки, который для них устроят самые яркие артисты этого года.
В Украине, которую на конкурсе представит дуэт alyona alyona & Jerry Heil, посмотреть Евровидение можно будет сразу на нескольких платформах. Трансляцию, которая начнется в 22:00 по Киевскому времени проведет телеканал Суспільне Культура. Также прямой эфир можно будет посмотреть онлайн.
Смотреть Евровидение-2024 онлайн можно:
- на сайте Суспільне Культура
- на сайте Суспільне Євробачення
- на официальных YouTube-каналах Євробачення Україна и Eurovision Song Contest.
Евровидение-2024
Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.
Украина на Евровидении-2024 - подробности:
Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.
Также сопилкарь из Kalush Orchestra, группы-победителя Евровидения-2022, высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil на конкурсе. Тимофей Музычук оценил шансы дуэта.
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