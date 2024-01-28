Евровидение-2024: букмекеры назвали аутсайдера, который вышиб Украину из лидеров

Страна, которая еще несколько дней назад "болталась" на последних позициях, теперь стала фаворитом.

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Евровидение-2024: Украина опустилась в рейтинге потенциальных победителей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

После публикации окончательного списка финалистов на национальный отбор на Евровидение-2024 и их песен, Украина уверенно занимала 1 место в букмекерских рейтингах потенциальных победителей. Теперь победу пророчат другой стране.

С отрывом в 1% лидирует Исландия, которая еще недавно была аутсайдером и занимала в рейтинге последние позиции. Такой резкий скачок по турнирной таблицей связывают с заявкой на участие в исландском национальном отборе, Söngvakeppnin, палестинского музыканта Башара Мурада, который живет в Иерусалиме.

В случае победы Мурада, артист будет обсуждать с исландским вещателем свою готовность выступить на одной сцене Евровидения с участником из Израиля. Стоит отметить, что Исландия ранее призывала к бойкоту израильского конкурсанта.

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На данный момент в пятерку лидеров, которым предрекают победу на Евровидении-2024, входят Исландия (10%), Украина (9%), Великобритания (8%), Италия (6%) и Швеция (5%).

Исландия участвовала в Евровидении 35 раз (27 из них - в финале) с 1986 года. Лучший результат страны: два вторых места - в 1999 (победитель - Шарлотта Нильсон из Швеции) и 2009 (победитель - Александр Рыбак/Норвегия) годах.

Евровидение-2024: Украина опустилась в рейтинге потенциальных победителей / eurovisionworld.com

Ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.

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