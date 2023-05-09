Евровидение-2023: букмекеры подняли Украину в рейтинге

Уже 9 мая начнется Евровидение-2023. Украинская группа TVORCHI не будет принимать участие в полуфиналах, она сразу выступит в финале.
Украинская группа TVORCHI уже прибыла в Ливерпуль. 8 мая состоялась вторая репетиция их номера.
Также они не теряют время и активно "разогревают" публику своими выступлениями на Eurovision Village.
Стоит отметить, что букмекеры долгое время делали ставки на Украину и давали ей место в лидерах. Однако во время подготовки к эфирам рейтинг группы TVORCHI был не очень стабильным. В последний раз группа поднялась до 4-го места. Но теперь букмекеры вернули в тройку лучших. Представители Украины продолжают набирать голоса от фанатов.
Евровидение-2023 букмекеры
Таким образом, по данным букмекеров, Швеция неизменно занимает первое место, на втором остается Финляндия, а украинская группа TVORCHI вновь вернулась на третье место.
Смотрите видео, с какой песней TVORCHI представят Украину на Евровидении 2023:
Когда пройдет Евровидение 2023
67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.
13 мая состоится грандиозный финал.
Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.
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