Евровидение-2023: букмекеры подняли Украину в рейтинге

Букмекеры подняли шансы на победу украинской группы TVORCHI после их второй репетиции в Ливерпуле.

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Букмекеры подняли рейтинг Украины на Евровидении-2023 / Коллаж: Главред, фото: instagram/stijnsmulders

Уже 9 мая начнется Евровидение-2023. Украинская группа TVORCHI не будет принимать участие в полуфиналах, она сразу выступит в финале.

Украинская группа TVORCHI уже прибыла в Ливерпуль. 8 мая состоялась вторая репетиция их номера.

Также они не теряют время и активно "разогревают" публику своими выступлениями на Eurovision Village.

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Букмекеры подняли рейтинг Украины на Евровидении-2023 / фото instagram/stijnsmulders

Стоит отметить, что букмекеры долгое время делали ставки на Украину и давали ей место в лидерах. Однако во время подготовки к эфирам рейтинг группы TVORCHI был не очень стабильным. В последний раз группа поднялась до 4-го места. Но теперь букмекеры вернули в тройку лучших. Представители Украины продолжают набирать голоса от фанатов.

Евровидение-2023 букмекеры

Букмекеры подняли рейтинг Украины на Евровидении-2023 / фото: скриншот

Таким образом, по данным букмекеров, Швеция неизменно занимает первое место, на втором остается Финляндия, а украинская группа TVORCHI вновь вернулась на третье место.

Смотрите видео, с какой песней TVORCHI представят Украину на Евровидении 2023:

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.

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