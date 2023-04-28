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Евгений Клопотенко едко парировал оскорбления Рамины Эсхакзай

Анна Подгорная
28 апреля 2023, 03:03
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Поклонники с азартом наблюдают за разворачивающимся скандалом между Эсхакзай и Клопотенко.
Рамина Эсхакзай, Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко ответил Рамине Эсхакзай на обвинения в лицемерии / instagram.com/raminalalala, instagram.com/klopotenko

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко "поцапался" с известной блогершей и интервьюером Раминой Эсхакзай. Он нелестно отзывался про ее работу, а она в ответ назвала его "обычным лицемером".

Кулинар, будучи человеком экспрессивным, не оставил этот выпад в свою сторону без внимания. На своей странице в Instagram он опубликовал вырезку из газеты - статью про его с Эсхакзай ссору. На фото он оставил едкий комментарий.

Очевидно, страшней всего для Клопотенко - прослыть заурядностью, ведь он не раз отмечал, что любит людей с оригинальным взглядом на мир и собственным стилем во всем. Сам он, очевидно, к этому и стремится.

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Поэтому кулинара ничуть не оскорбило, что Эсхакзай назвала его лицемером, и отказала в интервью. Не понравилось ему то, что его назвали "обычным".

Остроумный комментарий Клопотенко относительно собственного лицемерия Рамина Эсхакзай пока оставила без внимания.

Рамина Эсхакзай, Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко ответил Рамине Эсхакзай на обвинения в лицемерии / instagram.com/klopotenko

Ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей гомосексуальности - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.

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