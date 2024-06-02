"Это все же не мое": фронтвумен Kazka отменила свадьбу - что случилось

В мае 2023 года солистка группы Kazka Александра Зарицкая сообщила про помолвку со своим бойфрендом - музыкантом Павлом Тараненко. Пара планировала пышную церемонию в июне 2024 года, но певица отменила свадьбу.
Об этом Зарицкая рассказала сама в интервью для Люкс ФМ. Она мечтает про большое гуляние, где она, ее избранник и все их гости могли бы сполна насладиться праздником создания новой семьи.
При нынешних обстоятельствах, когда оккупант продолжает свирепствовать в нашей стране, артистка решила, что свадьбу проводить она не будет. Это мероприятие она откладывает на мирное время после победы Украины.
"Свадьба будет, не беспокойтесь. Сейчас есть более важные дела. Сейчас я пытаюсь больше помогать армии и выступать перед военными. Мы решили, что свадьбу отпразднуем после войны. Иначе это будет не то, о чем я мечтала всю свою жизнь. Потому что для меня свадьба – два дня, 350 человек, масштаб в плане души. Когда твоя душа спокойна и ты наслаждаешься максимально тем, что эти два дня только для вас. Сейчас нет ни дня, когда я не плачу. Я не смогу праздновать свой лучший день в мире, понимая, что Харьков сейчас бомбят каждый день. Мне не позволяет совесть", - говорит Зарицкая.
Также она призналась, что ее избранник уже не раз предлагал ей пойти в ЗАГС и просто расписаться, но и это решение певица предпочитает отложить до лучших времен. "Это все же опять не мое. Мы обручены, живем вместе, но пока неофициально", - призналась Александра Зарицкая.
Кто такая Александра Зарицкая?
Александра Зарицкая - украинская певица, солистка группы "KAZKA" (с 2017 года). Участница шоу "Голос страны" (4 сезон - как участница, 12 сезон - тренер команды "Второго шанса"), "Х-фактор" (8 сезон - заняла 7 место в составе группы "KAZKA") и "Танцы со звездами-8".
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