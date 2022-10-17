"Это ужас": украинский телеведущий показал свой дом, после попадания дрона-камиказде

Телеведущий показал жуткие кадры разрушений из центра Киева, где оказался его собственный дом.
Украинский телеведущий Егор Гордеев показал, что случилось с его домом после атаки Россией иранскими дронами-камикадзе.
Как написал он на своей странице в Instagram, утром, 17 октября, в его дом прилетел иранский дрон.
Комментаторы пожелали телеведущему держаться, а также сил пережить эти зверства со стороны террористической России.
"Главное, что с тобой все хорошо", - написал один из них.
Атака дронов на Киев 17 октября
Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.
Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что четыре взрыва прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар.
Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.
"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.
Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".
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