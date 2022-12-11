"Это праздник": Успенская, которая родилась в Киеве, обрадовалась российскому паспорту

Как оказалось, у Любови Успенской до сих пор нет российского гражданства.

Успенская, которая родилась в Киеве, обрадовалась российскому паспорту / скриншот

68-летняя одиозная певица Любовь Успенская, которая родилась в Киеве, получает российский паспорт.

Как заявила Успенская, у нее до сих пор нет российского гражданства, но скоро она его получит.

"Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", - заявила одиозная певица.

Также она вспомнила, что родилась в Киеве, а потом поехала в США, где в итоге прожила несколько лет, а теперь она счастлива в России.

Напомним, ранее на одном из российских шоу, Успенская вышла в черном обтягивающем комбинезоне с прорезями.

Отметим, что 68-летняя артистка пытается выехать на эпатаже и более успешных коллегах, чьи имена постоянно на слуху. Так она даже пренебрегла проросийскими убеждениями, лишь бы ее имя поставили в одну строчку с именем Аллы Пугачевой, которая имеет антивоенную позицию.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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