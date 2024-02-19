"Это очень больно": звезда сериала "Школа" показала поврежденный оккупантами дом

Ирина Кудашова была шокирована от вида собственной квартиры в руинах.

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Ирина Кудашова показала поврежденную обстрелами квартиру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса, Ника из подросткового сериала "Школа", Ирина Кудашова в начале полномасштабной войны в Украине выехала за границу. Недавно артистка впервые вернулась в родной Чернигов и была искренне шокирована увиденным.

В своем блоге в Instagram она опубликовала ролик из своего дома, который пострадал от обстрелов оккупантов. Кудашова призналась, что увидеть подобное вживую, а не на фото - пугающее и шокирующее зрелище.

"Я впервые вчера увидела свою квартиру после прилета. Вживую это видеть намного тяжелее, чем на фото. Мой дом. Вживую это видеть очень больно", - поделилась эмоциями актриса.

Во время вражеской атаки "прилет" произошел недалеко от дома Ирины. Взрывной волной вынесло окна, также оказался поврежденным балкон. Кудашова на видео сперва даже оцепенела от увиденного.

Смотрите видео последствий атаки страны-оккупанта недалеко от дома Ирины Кудашовой:

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