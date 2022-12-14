"Это незаконно": дзюдоистка Дарья Белодед сверкнула ложбинкой декольте в ресторане

Молодая спортсменка одним показала всю свою чувственность одним неловким движением.

Дарья Белодед показала глубокое декольте в ресторане / instagram.com/dariabilodid7

Двукратная чемпионка мира и бронзовая призерка Олимпийских игр по дзюдо (2020) 22-летняя Дарья Белодед по мнению ее же поклонников нарушила закон - запрещено быть настолько привлекательной.

Молодая спортсменка на своей странице в Instagram показала фото, выполненное, вероятно, в каком-то ресторане - девушка сидит за столом в нюдовом луке с брендовым клатчем в руках.

Белодед для выхода в свет сделала легкий макияж с акцентом на пухлые губки, которые, безусловно, добавляют снимку чувственности.

Но главная изюминка кадра все же таится в декольте дзюдоистки - ее кофта с запахом будто случайно соскользнула с одного плеча, оголяя его, и приоткрывая пикантную ложбинку.

Хоть взгляд Белодед остается спокойным, жесты выдают волнение - легким движением руки она касается ключицы, которая теперь оказалась на виду.

Дарья Белодед показала глубокое декольте в ресторане / instagram.com/dariabilodid7

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