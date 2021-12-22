"Это не вопрос кровей": Иван Дорн признался в любви к украинскому языку

Иван Дорн рассказал о своих украинских корнях / Instagram

Известный певец Иван Дорн признался, что хоть и разговаривает на русском, но ощущает себя полностью украинцем и обожает украинский язык.

"Я украинец и все. Это не вопрос кровей и даже не ДНК. То есть, не генетических каких-то историй. А этники, которой ты насыщаешься, культуры, менталитет. Все это приобретаешь здесь и становишься украинцем", - сказал Дорн в интервью российской журналистке Катерине Гордеевой, которая отметила, что у Дорна нет украинских корней.

Журналистка поинтересовалась у него, на каком языке ему снятся сны. На что Дорн ответил, что на русском, поскольку украинский язык него не родной.

Музыкант признался, что в Славутиче, где он рос, в то время украинский язык в школе у него появился только в 5 классе. Сейчас уже такое сложно себе представить.

Читайте такжеИван Дорн показал, как овладел новым популярным видом спорта

Реклама

Он также подчеркнул, что, если раньше украинский язык было сложно услышать на улицах, то теперь ситуация изменилась. Дорн признался, что ему даже совестно, что он не владеет свободно государственным языком Украины.

Музыкант сказал, что не пишет на украинском, но хочет сочинять на этом языке более качественные тексты.

Отметим, что Иван Дорн недавно выпустил клип на свою украинскую песню "Тебе нема сьогодні".

Ранее мы писали о том, что Иван Дорн снялся в Орле и решке 2021, и с Александром Гудковым показал красоты Португалии. Ведущий получил золотую карточку, и воспользовавшись хорошей погодой отправился на пляж покорять популярный среди звезд вид спорта - вейксерфинг, когда серфер катается на доске за гидроциклом, держась за канат.

Неподалеку от столицы Португалии находится небольшой рыбацкий поселок Назаре, известный во всем мире как место с самыми высокими волнами, и стал буквально Меккой вейксерфинга. Иван Дорн рассказал, как он "серфил".

Читайте также: