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"Это наши последние годы": звезда сериала "Во все тяжкие" уходит на покой

Анна Подгорная
14 июня 2023, 00:42 обновлено 14 июня, 00:42
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Брайан Кренстон провел переоценку своей жизни, в которой, как оказалось, с возрастом определились совсем другие приоритеты.
Брайан Кренстон
Брайан Кренстон приостановил карьеру ради жены и будущих ролей / ua.depositphotos.com

Американский актер, звезда сериала "Во все тяжкие" Брайан Кренстон шокировал поклонников новостью о том, что он завершает свою карьеру. Правда, произойдет это в 2026 году, когда ему исполнится 70 лет.

"Это не пауза. Это остановка", - отмечает артист в своем интервью для GQ. Кренстон признается, что должен своей жене Робин Дирден, с которой он в браке более тридцати лет, много лет нормальной семейной жизни.

"Я хочу изменить парадигму. Последние 34 года Робин жила, держась за мой хвост. Она была "плюс один", она была женой знаменитости. Ей пришлось изменить свою жизнь и приспособиться к моей. Она получила от этого огромную пользу, но мы не равны. Я хочу это выровнять. Она этого заслуживает", - рассказал Кренстон.

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Позже на своей странице в Instagram он, впрочем, поспешил успокоить поклонников - он уходит из кино не навсегда. По мнению актера, кроме прочего сейчас ему не хватает жизненного опыта чтобы блестяще справиться с ролями, которые ему предлагают в силу возраста. Поэтому он решил совместить приятное с полезным, и покидает "колесо для хомячка" лишь на время, чтобы через год вернуться полным сил и обновленным.

"Во-первых, это позволит мне проводить время с Робин так, как я не мог проводить последние 25 лет… не как с женой знаменитости, а как любящая женатая пара, вступающая в, будем честны, наши последние годы, с новыми надеждами, целями и опытом. Во-вторых, это даст мне своего рода "перезагрузку" в моей карьере. Я чувствую, что у меня заканчиваются свежие идеи о том, как играть персонажей, которых мне предлагают. Таким образом, изучение более расширенного жизненного опыта даст мне возможность восполнить свою душу и подготовиться к любым ролям, которые мне могут быть предоставлены, более аутентично. Я отключусь от социальных сетей, сойду с "хомячьего колеса бизнеса" и окунусь в классические романы, которые всегда обещал себе прочесть, но не читал…" - сообщил Кренстон, пообещав, что прежде он закончит все проекты, в которых он уже задействован.

Ранее американо-канадский актер и комик Джим Керри заявил о завершении своей кинокарьеры - артист решил, что сделал достаточно для киноиндустрии.

Также, за несколько дней до этого, семья другого голливудского актера, Брюса Уиллиса, сообщила о завершении его кинокарьеры из-за афазии - нарушения речи, которые влияют на его когнитивные способности.

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