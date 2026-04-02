"Это любовь с первого взгляда": украинская певица четыре года встречалась с женатым

Виталий Кирсанов
2 апреля 2026, 21:15
Пара вместе уже более 30 лет, однако их история началась в непростых обстоятельствах.
Украинская певица Оксана Пекун откровенно рассказала о начале своих отношений с нынешним мужем - продюсером и телеведущим Владимиром Коваленко. Пара вместе уже более 30 лет, однако их история началась в непростых обстоятельствах: на момент знакомства мужчина был женат.

В интервью Маричке Падалко артистка поделилась, что они познакомились в 1990-х годах на телефестивале "Мелодия", где Коваленко выступал одним из организаторов. В тот период сама певица находилась в процессе развода с первым супругом.

По словам Пекун, она старалась не спешить с развитием отношений, понимая, что у избранника есть семья. Тем не менее между ними быстро возникла сильная эмоциональная связь.

"Это была любовь с первого взгляда. Мы чувствовали друг друга, поддерживали, восхищались. Он любил моё творчество и помогал во многом", - рассказала певица.

Прежде чем узаконить отношения, пара встречалась около четырёх лет. Как объяснила артистка, Коваленко не решался сразу уйти из семьи из-за сына - он хотел дождаться, пока тот станет более самостоятельным. После поступления сына в вуз он всё же принял решение о разводе.

Пекун также призналась, что с сыном мужа у неё сейчас сложились нормальные отношения, однако его бывшая жена так и не смогла её простить, несмотря на попытки Коваленко наладить диалог.

За годы совместной жизни супруги реализовали ряд творческих проектов. В частности, они работали над программой Фольк-music на телеканале "UA: Первый", где Пекун выступала ведущей, а также занимались концертной деятельностью.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Оксана Пекун

Оксана Пекун - украинская эстрадная певица, народная артистка Украины (2011) и телеведущая.

Оксана Пекун родилась 2 ноября 1069 года в Тернополе.

С 2008 года она была бессменной ведущей музыкальной программы "Фольк-music" на телеканале "UA: Первый", целью которой была популяризация украинской народной песни в современной обработке.

Ее репертуар включает как эстрадные шлягеры, так и авторские интерпретации фольклорных произведений. Среди известных песен - "Зелен клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай".

В январе 2026 года артистка представила новую композицию "Коля - інша доля", продемонстрировав кардинальную смену имиджа и переход к более современному музыкальному стилю.

Замужем за Владимиром Коваленко, который является автором и руководителем проекта "Фольк-music".

