"Это любовь с первого взгляда": украинская певица четыре года встречалась с женатым

Пара вместе уже более 30 лет, однако их история началась в непростых обстоятельствах.

Украинская певица призналась, что четыре года встречалась с женатым

Украинская певица Оксана Пекун откровенно рассказала о начале своих отношений с нынешним мужем - продюсером и телеведущим Владимиром Коваленко. Пара вместе уже более 30 лет, однако их история началась в непростых обстоятельствах: на момент знакомства мужчина был женат.

Вам также может быть интересно: "Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ видео дня

В интервью Маричке Падалко артистка поделилась, что они познакомились в 1990-х годах на телефестивале "Мелодия", где Коваленко выступал одним из организаторов. В тот период сама певица находилась в процессе развода с первым супругом.

По словам Пекун, она старалась не спешить с развитием отношений, понимая, что у избранника есть семья. Тем не менее между ними быстро возникла сильная эмоциональная связь.

"Это была любовь с первого взгляда. Мы чувствовали друг друга, поддерживали, восхищались. Он любил моё творчество и помогал во многом", - рассказала певица.

Прежде чем узаконить отношения, пара встречалась около четырёх лет. Как объяснила артистка, Коваленко не решался сразу уйти из семьи из-за сына - он хотел дождаться, пока тот станет более самостоятельным. После поступления сына в вуз он всё же принял решение о разводе.

Пекун также призналась, что с сыном мужа у неё сейчас сложились нормальные отношения, однако его бывшая жена так и не смогла её простить, несмотря на попытки Коваленко наладить диалог.

За годы совместной жизни супруги реализовали ряд творческих проектов. В частности, они работали над программой Фольк-music на телеканале "UA: Первый", где Пекун выступала ведущей, а также занимались концертной деятельностью.

Ранее Главред рассказывал, что музыкальный продюсер Елена Мозговая решилась на новое перевоплощение, которое кардинально изменило ее внешность и показало ее с новой стороны.

Также третья жена Сергея Тигипко, украинская модель Алла Зиневич, показала кадры со свадьбы и роскошное платье нежно-кремового оттенка, в котором она блистала, как весенний цветок.

О персоне: Оксана Пекун Оксана Пекун - украинская эстрадная певица, народная артистка Украины (2011) и телеведущая. Оксана Пекун родилась 2 ноября 1069 года в Тернополе. С 2008 года она была бессменной ведущей музыкальной программы "Фольк-music" на телеканале "UA: Первый", целью которой была популяризация украинской народной песни в современной обработке. Ее репертуар включает как эстрадные шлягеры, так и авторские интерпретации фольклорных произведений. Среди известных песен - "Зелен клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай". В январе 2026 года артистка представила новую композицию "Коля - інша доля", продемонстрировав кардинальную смену имиджа и переход к более современному музыкальному стилю. Замужем за Владимиром Коваленко, который является автором и руководителем проекта "Фольк-music".

