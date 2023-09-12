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"Это должно быть озвучено": конкурс "Мисс Украина" попал в скандал за связи с РФ

Анна Подгорная
12 сентября 2023, 19:21 обновлено 12 сентября, 19:21
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В Сети призывают бойкотировать "Мисс Украину" по целому ряду весомых причин.
Бойкот конкурса Мисс Украина
Бойкот конкурса "Мисс Украина" - Андрей Лузан уличил организаторов и конкурсанток в связи с рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn, instagram.com/missukraine_official

Комик Андрей Лузан поднял важный в современном украинском обществе вопрос, и призвал бойкотировать конкурс красоты "Мисс Украина" (первый этап конкурса "Мисс мира" - прим. редактора).

Артист провел собственное расследование, шокирующими результатами которого поделился на своей странице в Instagram: часть участниц конкурса "Мисс Украина" не только игнорируют войну и продолжают вести социальные сети на языке страны-оккупанта, но и хвалятся тесными связями с рф.

К примеру, конкурсантка под номером 10 - Оксана (Ксения) Магера. Исходя из ее блога, до 2022 года девушка жила в столице страны-агрессора, в первые месяцы полномасштабного вторжения на ее станице нет упоминаний про варварство рф.

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Сейчас она продолжает слушать российскую музыку, живет в Дубае и свои огромным благотворительным достижением считает закупку 300 метров французской ткани на пошив одежды беженкам из Украины в ОАЭ.

Бойкот конкурса Мисс Украина
Бойкот конкурса "Мисс Украина" - Андрей Лузан уличил организаторов и конкурсанток в связи с рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn
Бойкот конкурса Мисс Украина
Бойкот конкурса "Мисс Украина" - Андрей Лузан уличил организаторов и конкурсанток в связи с рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn

Увы, Ксения - не единственный случай. Вопросы возникли и относительно участницы под номером 23 - Екатерины Чувашовой. Ее отец арестован за "слив" позиций ВСУ и, вероятно, является сотрудником ФСБ.

Бойкот конкурса Мисс Украина
Бойкот конкурса "Мисс Украина" - Андрей Лузан уличил организаторов и конкурсанток в связи с рф / instagram.com/luzannnn

Недалеко ушла и конкурсантка Ирина Пиляева, которая еще в 2022 году сопровождала одного из совладельцев конкурса - Московского ресторатора Александра Орлова.

Бойкот конкурса Мисс Украина
Бойкот конкурса "Мисс Украина" - Андрей Лузан уличил организаторов и конкурсанток в связи с рф / instagram.com/luzannnn

Кроме того, после поста Андрея Лузана ему в личные сообщения стали приходить различные истории от тех, кто так или иначе был причастен к конкурсу "Мисс Украина". Ему не единожды недвусмысленно намекали, что конкурсанток используют, как эскортниц, и принуждают ко встречам с мужчинами. При этом он отмечает, что критикует не всех конкурсанток.

Бойкот конкурса Мисс Украина
Бойкот "Мисс Украина" - конкурс может иметь отношение к эскорту / коллаж: Главред, фото: instagram.com/luzannnn

Комик считает показательным, что часть девушек не живет в Украине продолжительное время, не говорит на украинском языке и игнорирует не только войну в Украине, но и вину рф в этой самой войне. В связи с вышеуказанным он предложил бойкотировать конкурс.

"Этот конкурс не имеет никакого права носить "Украина" в названии. И вообще для меня это теперь клеймо эскорта и предательства навсегда отпечаталось на этом действе", - заявляет Лузан.

Бойкот конкурса Мисс Украина
Бойкот конкурса "Мисс Украина" - Андрей Лузан уличил организаторов и конкурсанток в связи с рф / instagram.com/luzannnn

Позже на официальной странице конкурса в Instagram появилось объявление о том, что теперь девушки пройдут более тщательную проверку на добросовестность: "В связи с большим запросом общественности комитет конкурса создал этическую группу проверки, которая проведет дополнительные исследования участниц на основе полученных новых фактов. По результатам таких исследований возможны исключения участниц из состава конкурса".

Андрей Лузан уже прокомментировал это заявление от организаторов. Он отметил, что эта реакция - их попытка отбелить свои проколы за счет девушек и переложить на них всю вину. Он призывает директора конкурса Валентину Шипцову, которая сейчас тщательно подчищает страницу, выступить с ответом на его обвинения публично.

Ранее Анастасия Приходько разоблачила Дмитрия Шепелева, который долгие годы работал в Украине, а теперь снимает шоу в оккупированном Мариуполе. Певица рассказала, что на росТВ ведущий попал через постель влиятельного мужчины.

акже стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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