Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

Кристина Трохимчук
19 апреля 2026, 10:04
Актриса рассталась с мужем спустя 8 лет совместной жизни.
Екатерина Кузнецова расставание
Екатерина Кузнецова расставание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова, скрин из видео

Вы узнаете:

  Причина расставания Екатерины Кузнецовой с гражданским мужем
  Как актриса пережила разрыв

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова откровенно высказалась о разрыве с российским бизнесменом Максимом Аплиным. В интервью Еве Коршик знаменитость рассказала о причинах расставания пары.

По словам Кузнецовой, разрыв остался в ее памяти как болезненный эпизод. Несмотря на то, что супруги пришли к согласию о необходимости расставания, для актрисы это стало настоящим испытанием из-за воспоминаний обо всем хорошем, что было в их отношениях.

видео дня
Катя Кузнецова рассталась с бойфрендом
Катя Кузнецова рассталась с Максимом Аплиным / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова, скрин из видео

"У нас получилось так, что мы оба к этому пришли и поняли, что не можем двигаться дальше. Конечно, это больно, потому что ты же фактически страдаешь из-за того состояния, в котором ты была, как тебе было классно с этим человеком. Но в данный момент ты не осознаешь, что у тебя может появиться еще один человек, с которым тебе будет не менее прекрасно, не менее хорошо, но это нужно осознать", – поделилась Екатерина.

Знаменитость подчеркнула, что к разрыву пару привел отказ идти на компромиссы. После расставания актриса решила не бросаться в новые отношения, а дать себе время на восстановление и переехала в другую страну.

Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова - отношения / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

"Я очень ресурсный человек. То есть я не сижу на месте, не ложусь на диван и не начинаю плакать и переживать. Я начинаю что-то делать. В данном случае это был мой переезд в Испанию. Я настолько загрузила себя этим переездом, что у меня это прошло очень органично. Потом у меня была куча работы, потом я поехала с подругой отдыхать", – рассказала Екатерина Кузнецова.

Екатерина Кузнецова – личная жизнь

Первым мужем Екатерины был российский актер Евгений Пронин, однако их союз быстро распался из-за разных взглядов на политику. Новым избранником звезды стал бизнесмен Максим Аплин. Он был известен своей четкой проукраинской позицией, ради которой даже выразил готовность официально сменить гражданство. Пара была вместе 8 лет и рассталась в 2025 году.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Катерина Кузнецова

Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко.

Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФ

11:22Война
Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:58Война
Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:58Война
Популярное

Ещё
Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаков

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Последние новости

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФ

11:14

11:14

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

08:53

08:10

07:56

06:31

05:10

04:30

03:35

03:16

01:10

18 апреля, суббота
23:45

22:47

22:45

21:55

21:53

21:38

20:58

20:39

20:31

19:41

19:34

19:10

19:03

18:56

18:32

18:19

18:08

18:03

17:45

17:21

17:12

16:51

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:41

16:33

15:58

15:53

15:49

15:41

15:36

15:19

14:33

14:24

14:20

14:13

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять