"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

Актриса рассталась с мужем спустя 8 лет совместной жизни.

Екатерина Кузнецова расставание

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова откровенно высказалась о разрыве с российским бизнесменом Максимом Аплиным. В интервью Еве Коршик знаменитость рассказала о причинах расставания пары.

По словам Кузнецовой, разрыв остался в ее памяти как болезненный эпизод. Несмотря на то, что супруги пришли к согласию о необходимости расставания, для актрисы это стало настоящим испытанием из-за воспоминаний обо всем хорошем, что было в их отношениях.

Катя Кузнецова рассталась с Максимом Аплиным

"У нас получилось так, что мы оба к этому пришли и поняли, что не можем двигаться дальше. Конечно, это больно, потому что ты же фактически страдаешь из-за того состояния, в котором ты была, как тебе было классно с этим человеком. Но в данный момент ты не осознаешь, что у тебя может появиться еще один человек, с которым тебе будет не менее прекрасно, не менее хорошо, но это нужно осознать", – поделилась Екатерина.

Знаменитость подчеркнула, что к разрыву пару привел отказ идти на компромиссы. После расставания актриса решила не бросаться в новые отношения, а дать себе время на восстановление и переехала в другую страну.

Екатерина Кузнецова - отношения

"Я очень ресурсный человек. То есть я не сижу на месте, не ложусь на диван и не начинаю плакать и переживать. Я начинаю что-то делать. В данном случае это был мой переезд в Испанию. Я настолько загрузила себя этим переездом, что у меня это прошло очень органично. Потом у меня была куча работы, потом я поехала с подругой отдыхать", – рассказала Екатерина Кузнецова.

Екатерина Кузнецова – личная жизнь

Первым мужем Екатерины был российский актер Евгений Пронин, однако их союз быстро распался из-за разных взглядов на политику. Новым избранником звезды стал бизнесмен Максим Аплин. Он был известен своей четкой проукраинской позицией, ради которой даже выразил готовность официально сменить гражданство. Пара была вместе 8 лет и рассталась в 2025 году.

О персоне: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

