"Эти вопросы решал муж": бывшая жена Остапчука заговорила о новом браке

Кристина Остапчук обратилась к поклонникам с заявлением.

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Кристина Остапчук рассказала о проблемах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Остапчук

Кратко:

Кристина Остапчук пожаловалась на проблемы

Блогер хочет иметь мужа, который все решал бы

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер Кристина Остапчук рассказала, что хочет выйти замуж еще раз.

На своей странице в Instagram Остапчук поделилась, что месяц назад у нее сломался холодильник, и ей пришлось очень долго искать мастера.

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"Мастера нашла, он его сегодня просто разобрал, но никто не понимает, есть ли запчасти. Короче говоря, пришло время выходить замуж, чтобы эти вопросы решал муж", – отметила Кристина.

Напомним, Владимир Остапчук женился третий раз, но вот со своей второй женой пока никак не может поделить дом, который они вместе строили во время брака.

Кристина Остапчук ремонтирует холодильник / фльл: скрин instagram.com, Кристина Остапчук

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Кто такой Владимир Остапчук? Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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