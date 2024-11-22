"Эти вопросы решал муж": бывшая жена Остапчука заговорила о новом браке

Кратко:
- Кристина Остапчук пожаловалась на проблемы
- Блогер хочет иметь мужа, который все решал бы
Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – блогер Кристина Остапчук рассказала, что хочет выйти замуж еще раз.
На своей странице в Instagram Остапчук поделилась, что месяц назад у нее сломался холодильник, и ей пришлось очень долго искать мастера.
"Мастера нашла, он его сегодня просто разобрал, но никто не понимает, есть ли запчасти. Короче говоря, пришло время выходить замуж, чтобы эти вопросы решал муж", – отметила Кристина.
Напомним, Владимир Остапчук женился третий раз, но вот со своей второй женой пока никак не может поделить дом, который они вместе строили во время брака.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, украинская певица Светлана Лобода вышла на связь и поблагодарила Латвию за теплый прием и поддержку Украины. Певица заявила, что всегда будет благодарной этой стране.
А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.
Вас может заинтересовать:
- "Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом
- "Принудительно": предательницу Лолиту доставят в суд по делу убийства
- Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей
Кто такой Владимир Остапчук?
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред