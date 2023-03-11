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"Есть к кому возвращаться домой": Киркоров огорошил переменами в личной жизни

11 марта 2023, 16:44
Белокурый и кудрявый путинист рассказал, что в его сердце живет любовь. Пол новой любви, впрочем, не уточнил.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / Instagram

Путинист, скандалист и матерщинник Филипп Киркоров, который в последнее время очень изменился благодаря пластическим операциям, снова сделал неожиданное признание.

Оказалось, что артист, который отрезал жир со своего живота и нарастил белокурые кудри, теперь не один, пишет пропагандисткая помойка "Комсомольская правда".

По словам путиниста и любителя войны, Киркоров лег под нож хирурга не только ради себя, но и ради новой возлюбленной или возлюбленного, с которой или которым состоит в отношениях с осени прошлого года. Теперь стало известно, что он не просто встречается со своей второй половиной, пара уже вместе живет.

видео дня

"Любовь новая живет в моем сердце. Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что. Но в душе есть это чувство и стимул жить дальше и творить", - заявил артист.

Напомним, ранее Филипп Киркоров сделал интересное заявление в отношении украинской певицы-предательницы Наташе Королевой. В эфире одного из российских шоу Киркоров вспомнил, как позволил себе "вольность" в отношении жены офицера-стрингоносца Тарзана, Наташи Королевой.

Поводом для подобных высказываний тало выступление конкурсанта в костюме Скунса на шоу "Маска", где герой должны отгадать участника, спрятанного в костюме. Киркоров предположил, что под маской участника скрывается именно Наташа Королева, поэтому он решил задать наводящий вопрос, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию.

Кроме того, ранее Киркорова неожиданно застукали на отдыхе в Таиланде.

Однако на видео, снятыми очевидцами, Киркоров оказался не один. В частности, в сюжете видно, как бодро шагающий, полулысый Киркоров, догоняет другого мужчину. Тот зазывающе оглядывается и пара стремительно удаляется в сторону, где расположены номера.

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Филипп Киркоров
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