"Если ты не успокоишься, я тебя убью": звезда "Школы" пережила домашнее насилие

Ирина Кудашова рассказала про жизнь с абьюзером, который запугивал ее.

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Ирина Кудашова абьюз - Кудашова рассказала про домашнее насилие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса Ирина Кудашова в феврале призналась, что в ее жизни появился новый мужчина, роман с которым делает ее счастливой. Увы, был у артистки и опыт абьюзивных отношений.

Об этом на рассказала в проекте "В ліжку". Кудашова призналась, что в 18 лет она стала жертвой насилия со стороны бойфренда. Он не поднимал на нее руку, но уничтожал морально. Впрочем, сейчас Ирина понимает, что от физических издевательств ее уберегла чистая случайность.

"У меня не было физического насилия, но оно было моральное. Но если и дальше отношения бы продолжились, то было бы физическое. Парень как-то сказал: "Если ты сейчас не успокоишься, то я тебя убью". Мне стало так страшно за свою жизнь. Я понимаю, что человек в порыве агрессии может что угодно сделать. Я плакала, я даже боялась громко плакать, чтобы он не услышал. Потом успокоилась, пришла легла в кровать и будто ничего не было", - рассказала актриса и отметила, что кроме этого эпизода в этих отношениях были и унижения, и моральный прессинг.

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После этого Кудашова завела новый роман, но и он оказался неудачным - другой мужчина использовал девушку, манипулировал ее чувствами и даже втянул в странный любовный треугольник. "А я его защищала. Я искала ему работу, я ему находила проекты, я все для него делала. Это были эмоциональные качели. Был такой любовный треугольник, как потом оказалось. Помню ночь, когда он не выходил на связь один день. Я не сплю, телефон просто каждые 5 секунд набираю, а он просто не захотел со мной общаться, он поехал к бывшей", - вспоминает Ирина Кудашова.

Кто такая Ирина Кудашова? Ирина Кудашова - украинская актриса кино, сериалов и театра. Первую популярность получила благодаря роли Ники Тихоновой в украинском подростковом сериале "Школа". Другие заметные актерские работы - сериал "Киевская звезда", фильмы "Другой Франко", "Вкус свободы".

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