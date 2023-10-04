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Еще женатый Хью Джекман уже ищет себе новую жену - СМИ

Анна Подгорная
4 октября 2023, 00:17 обновлено 4 октября, 00:17
Близкое окружение "Росомахи" уже пророчит ему бурную личную жизнь.
Хью Джекман, Деборра-Ли Фернесс
Хью Джекман готовится к новому браку после развода с Деборрой-Ли Фернесс / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Австралийские актеры Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс были женаты 27 лет. В 2023 году они, к превеликому удивлению своих поклонников, объявили о разводе. Пара рассталась мирно. Инсайдеры отмечают, что союз Джекмана и Фернесс давно из брачного перерос в дружеский, что и подтолкнуло их к решению расторгнуть брак.

Меж тем актер все еще мечтает найти любовь всей своей жизни. 54-летний "Росомаха" не долго будет ходить в холостяках, убеждены инсайдеры из его близкого окружения.

"Снова найти любовь - это один из его главных приоритетов. Все уверены, что очень скоро Хью снова женится. У него мягкое сердце, и он может "запасть" на первую же женщину, которая привлечет к себе его внимание", - сообщили источники из New Idea изданию Daily Mail.

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Еще один аргумент в пользу того, что Джекману недолго ходить неженатым - он привлекателен, успешен, богат и влиятелен. Другой источник сообщает, что актер, который фактически все еще женат на Фернесс, уже получает недвусмысленные знаки внимания от различных незамужних женщин.

Ранее финалист реалити-шоу Холостячка (с Ксенией Мишиной) Алексей Трегубенко впервые "засветил" маму своего первенца. Вместе пара появилась на фото с крестин малыша.

Также украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала новость про свою беременность. Менее чем через четыре месяца после свадьбы с Мишей Кацуриным ее заподозрили в интересном положении.

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