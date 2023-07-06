Еще один Миддлтон: в семье принцессы Уэльской пополнение

Четвертый малыш появится уже к концу 2023 года.

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Джеймс Миддлтон, младший брат принцессы Уэльской, и его жена, Ализе Тевене, готовятся впервые стать родителями / коллаж: Главред, фото: princeandprincessofwales, instagram.com/jmidy

Кэтрин, принцесса Уэльская, готовится к пополнению в семье. Новый малыш совсем скоро появится у ее младшего брата Джеймса Миддлтона.

Для мужчины это будет первый ребенок (для Кейт Миддлтон - четвертый племянник). Радостную новость он сообщил на своей странице в Instagram - опубликовал фото беременной супруги с округлившимся животиком и их любимой собаки Мэйбл, которая, похоже, уже готова воспитывать новорожденного.

"Мы не можем быть еще более взволнованными … ну, разве что Мэйбл может. Это было очень трудное начало года после потери моей любимой Эллы (Миддлтон - заядлый собачник, Элла была его любимой питомицей - прим. редактора), однако мы закончим год самым драгоценным маленьким прибавлением в нашей растущей семье", - подписал фото младший брат принцессы Уэльской.

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Джеймс Миддлтон в сентябре 2021 года женился на своей подруге - Ализе Тевене, с которой живет в загородном доме в окружении любимых собак. Они познакомились в 2018 году, и уже год спустя обручились. Однако официальное заключение брака и пополнение в семье пара несколько раз откладывала из-за пандемии ковида.

Джеймс Миддлтон, младший брат принцессы Уэльской, и его жена, Ализе Тевене, готовятся впервые стать родителями / instagram.com/jmidy

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