Эпатажная первая леди Аргентины: кто такая Фатима Флорес - девушка Хавьера Милея

Президент Милей нашел партнера под стать себе - пышногрудая и крутобедрая Флорес ярко сияет рядом с политиком.

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С кем встречается президент Аргентины Хавьер Милей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soyfatimaflorez, instagram.com/javiermilei

20 ноября Аргентина получила нового президента - Хавьера Милея. Политический деятель - личность со всех сторон незаурядная: он первый президент-либертарианец в мировой истории, успел написать множество книг по экономике, занимался преподавательской деятельностью, был вратарем футбольного клуба "Чакарита Хуниорс", пел в кавер-группе на The Rolling Stones. И это лишь вершина айсберга.

Что же касается личной жизни 53-летнего Милея, то он никогда не был женат, верит в свободную любовь и называет себя гуру тантрического секса. В своей предвыборной кампании будущий президент Аргентины утверждал, что в случае победы он назначит первой леди свою сестру Карину. Впрочем, велика вероятность, что он может изменить свое решение.

Вопреки свободным взглядам Милея, у него все же есть постоянный партнер - Аргентинская актриса, пародистка и певица Фатима Флорес. Пара объявила про свои отношения в августе 2023 года.

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До Хавьера Милея 42-летняя Флорес была 22 года замужем за своим администратором Норберто Маркосом Беренштайном. Детей не имеет.

Фатима Флорес обладает яркой внешностью и является популярной медиафигурой на аргентинском телевидении - достойная пара для экксцентричного политика, который всерьез задумал перевернуть мир с ног на голову.

Фатима Флорес - девушка Хавьера Милея / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soyfatimaflorez

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