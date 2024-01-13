Елена Мозговая показала взрослую красавицу-дочку

Музыкальный продюсер Елена Мозговая показала свою взрослую дочку от первого брака Зою Мозговую.
На своей странице в Instagram, она решила поздравить дочку с 30-летием и посвятила ей теплые и приятные слова.
"Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая дочь, сегодня празднует 30 лет! Благодарю тебя, Боже, что подарил встречу с такой неординарной личностью", - написала она.
Она также поблагодарила дочку за то, что та выбрала ее своей мамой. "Прошу у тебя, Творец, дай моему ребенку мужества - бороться там, где можно что-то изменить, терпения принять то, с чем справиться нереально! И мудрости – отличать одно от другого", - написала она.
Напомним, ранее Елена Мозговая показала, как подросла ее дочка, которую она родила от молодого украинского певца - Дэвида Аксельрода.
Ранее бывший муж Мозговой Александр Пономарев написал, что их союз распался из-за неверности Елены. В ответ продюсер на своей странице в Facebook намекнула, что причина расставания была куда сложнее, и с ее последствиями она смогла разобраться лишь недавно.
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