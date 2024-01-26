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Экс-супруга Веры Брежневой НАБУ объявило в розыск

Дмитрий Видоменко
26 января 2024, 02:05
Бывшего мужа Веры Брежневой, бизнесмена Михаила Кипермана, НАБУ объявило в розыск - сотрудники сообщили, в чем он подозревается.
Брежнева, Киперман
Бывшего супруга Веры Брежневой Михаила Кипермана объявили в розыск / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Экс-супруга поп-певицы Веры Брежневой – коммерсанта Михаила Кипермана – украинские правоохранители объявили в розыск. Об этом сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кипермана подозревается в совершении преступлений, которые предусмотрены частью 5 статьи 191 УК Украины, а также частью 3 статьи 209 УК Украины. В частности, речь идет о присвоении, растрате либо завладении имущества путем злоупотребления служебным положением и об отмывании имущества, которое было получено незаконным путем.

Если вину Кипермана докажут, то ему согласно статье 191 УК Украины грозит заключение на срок от 7 до 12 лет, а согласно статье 209 – от 8 до 12 лет.

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Вместе с Киперманом в розыске фигурируют экс-директор департамента компании "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов и председатель правления банка "Альянс" Юлия Фролова.

Напомним, в октябре 2023 года певица Вера Брежнева сообщила про развод с музыкальным продюсером и композитором Константином Меладзе. По слухам мужчина нашел себе новую музу в лице юной Софии Тарасовой - 22-летней экс-ВиаГры, как и его вторая бывшая супруга.

Также ранее стало известно о том, что ведьма Мария Тихая сделала расклад на певицу и высказала предположение, что на примирение Брежневой и Меладзе рассчитывать не стоит, ведь сердце певицы занято новым мужчиной, который младше ее.

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Вера Брежнева новости шоу бизнеса
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