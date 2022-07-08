Кличко помогал: экс-секретарь СНБО Данилюк приехал на свою свадьбу на инвалидной коляске

На свадьбе присутствовал мэр Киева Виталий Кличко.
Украинская дизайнер Лилия Литковская вышла замуж за бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Свадьба состоялась в Софийском соборе.
Как сообщила дизайнер на своей странице в Instagram, венчание состоялось 7 июля в Софийском соборе.
"Война и мир", — подписала она фото, — "Желаю мира украинской земле, и желаю нам с мужем в этом мире творить и преумножать нашу любовь".
На свадьбе присутствовал мэр Киева Виталий Кличко. Александр Данилюк женился в инвалидной коляске.
Фотографиями и видео со свадьбы также поделилась на своей странице в Instagram ресторатор и основательница проекта Классик Пикник Мария Дидковская.
К алтарю Лилия Литковская пошла в платье своего собственного бренда. Это белое шелковое платье, расшитое белыми колосьями с жемчугом. Одежду с такой вышивкой также одевала Елена Зеленская на праздновании 30-летия Независимости Украины.
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