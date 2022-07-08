Кличко помогал: экс-секретарь СНБО Данилюк приехал на свою свадьбу на инвалидной коляске

Литковская и Данилюк / li_litkovskaya/Instagram

Украинская дизайнер Лилия Литковская вышла замуж за бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка. Свадьба состоялась в Софийском соборе.

Как сообщила дизайнер на своей странице в Instagram, венчание состоялось 7 июля в Софийском соборе.

"Война и мир", — подписала она фото, — "Желаю мира украинской земле, и желаю нам с мужем в этом мире творить и преумножать нашу любовь".

На свадьбе присутствовал мэр Киева Виталий Кличко. Александр Данилюк женился в инвалидной коляске.

Фотографиями и видео со свадьбы также поделилась на своей странице в Instagram ресторатор и основательница проекта Классик Пикник Мария Дидковская.

К алтарю Лилия Литковская пошла в платье своего собственного бренда. Это белое шелковое платье, расшитое белыми колосьями с жемчугом. Одежду с такой вышивкой также одевала Елена Зеленская на праздновании 30-летия Независимости Украины.

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